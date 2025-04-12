"الطفولة والأمومة" يكلف محاميًا لحضور جلسات محاكمة المتهم بالاعتداء على طفلة العاشر من رمضان

كلفت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أحمد عادل غيضان "محام من وحدة الدعم القانوني" بحضور أولى جلسات محاكمة المتهم بالتعدي جنسيًا على طفلة داخل دورة مياة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وذلك لضمان حصول الطفلة على كافة الحقوق القانونية جراء ما تعرضت له، وتمثيلها قضائيا فى تلك الواقعة وما يترتب عليها من آثار، وذلك انفاذا لأحكام قانون الطفل والقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٣ بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة.

المجلس القومي للطفولة والأمومة يتابع حالة الطفلة أول وبأول سواء من الجانب القانوني أو النفسي

وأكدت "السنباطي" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يتابع حالة الطفلة أولا بأول سواء من الجانب القانوني أو النفسي، حيث قامت وحدة الدعم النفسي والإرشاد الأسري بالمجلس بعقد جلسات للطفلة حيث قام فريق من الأخصائيين النفسيين بزيارة الطفلة وأسرتها بمحل إقامتهم وتم البدء فى خطة متكاملة لإعادة تأهيل الطفلة وأسرتها نفسيًا.

الجدير بالذكر انه وفقًا لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٤ الصادر بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والامومة باعتباره الآلية الوطنية المعني بالطفل والام، يختص المجلس بتلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات الطفل والأم، وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة لضحايا الانتهاكات، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الإغاثات العاجلة للأطفال.

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