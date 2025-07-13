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مياة الشرقية: حملات توعية وطرق أبواب واستطلاعات للرأي بمدينة أبو حماد

حملات توعية وطرق
حملات توعية وطرق ابواب واستطلاعات للرأي بابوحماد

أكد المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية  قيام فريق التوعية بالشركة بإطلاق حملات توعوية ميدانية بشوارع مدينة أبو حماد استهدفت مختلف الفئات العمرية لتوعيتهم بخطورة إهدار المياه 

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أهمية المشروعات القومية 

وأيضا إظهار أهمية الحفاظ على البيئة، وكذلك تعريفهم بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها  بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وضرورة الحفاظ عليها، لافتا إلى أنه تم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.

توعية العاملين بمحطة مياه السناجرة 

أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الحملة التوعوية استهدفت أيضا توعية العاملين بمحطة مياه السناجرة وتنظيم ورشة عمل لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة وتوضيح خطورة استخدام الطلمبات الحبشية وأهمية استخدام القطع الموفرة للمياه.

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محافظ الشرقية 

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث وتعريفهم بالمسؤولية المجتمعية تجاه ترشيد إستهلاك المياه من خلال نشر ثقافة الحد من الإسراف وذلك في ظل ارتفاع النمو السكاني وثبات حصة مصر السنوية من مياه نهر النيل.

 

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شركة مياه الشرب الصرف الصحي المهندس محمد عبدالعزيز رئيس شركة مياه الشرقية مدينه أبوحماد فريق التوعية بالشركة

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