محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بالزقازيق

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أعمال الرصف والتطوير ورفع الكفاءة الجارية بشارع سعد زغلول بمدينة الزقازيق بدءًا من كوبري الجامعة وصولًا لميدان عرابي بطول ٢.٥ كم ومتوسط عرض ١٤م وبتكلفة ٢٤ مليون جنيه وذلك للتعرف علي معدلات الأداء ونسب التنفيذ وتذليل أي عقبات أمام الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال لسرعة الإنتهاء منها طبقا للجدول الزمني المحدد.

جارى وضع الطبقىة الاسفلتية

قدم المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة النقل شرحًا تفصيليًا لمحافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال الجارية بشارع سعد زغلول الذي يعد من الشوارع الرئيسية والهامة داخل مدينة الزقازيق وتمت الإشارة إلى أنه جاري وضع الطبقة الأسفلتية بالمرحلة الأولى من الشارع وذلك بدءأ من كوبري جامعة الزقازيق وصولًا لكوبري مستشفي الجامعة بطول ١.٣ كم ومتوسط عرض ١٤م وذلك بعد ان تم الإنتهاء من كشط طبقات الأسفلت القديمة واقامة ارصفة للمشاة علي جانبي الطريق وتبليطها ببلاط الإنترلوك

خطة توسعة الطريق

كما تم تركيب صفايات للأمطار وإقامة أكثر من رامب علي مسافات معينة بطول الطريق لتسهيل حركة ذوي الهمم وكذلك نقل أعمدة الإنارة بما يتماشي مع خطة توسعة الطريق , لافتًا إلى أنه من المقرر الإنتهاء من كافة الأعمال نهاية شهر فبراير ٢٠٢٦م.

فك الاختناقات المرورية

يجرى ذلك للمساهمة في فك الإختناقات المرورية داخل المدن خاصة في أوقات الذروة وتوفير الجهد والوقت وتحسين الصورة البصرية وعدم تعطيل مصالح المواطنين.

تطبيق المواصفات القياسية والجدول الزمنى

وفي نهاية الجولة شدد المحافظ على رئيس حي أول بالتنسيق مع وكيل وزارة النقل بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وإلزامها بتطبيق المواصفات القياسية والجدول الزمني المحدد وكذلك التنسيق مع إدارة المرور لتنظيم الحركة المرورية خلال ساعات العمل مع تأمين مواقع العمل واتاحة الفرصة للشركة المنفذة لإستكمال أعمالها دون وجود معوقات أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

المرافقون للمحافظ فى جولته

رافق المحافظ محمد كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس أحمد فوزي وكيل وزارة النقل وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق وعبد العاطي عبد الفتاح رئيس حي أول ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان والمهندس نادر سليمان المشرف علي المشروع بمديرية الطرق والنقل.

