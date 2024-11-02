الدفع بسيارات شفط المياه بعد انسداد خط الصرف بشيبة النكارية بالزقازيق

كلف المحاسب شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق محافظة الشرقية بسرعة التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، للدفع بسيارات شفط لمياه الصرف الصحي الناتجة عن انسداد خط الصرف بشيبة النكارية.

بلاغ بانسداد الصرف الصحى بشارع مصرف اكوة

جاء ذلك فور ورود بلاغا يفيد بانسداد في خط الصرف الصحى بشارع مصرف اكوة التابع للوحدة المحلية بشيبة النكارية نتج عنه طفح لمياه الصرف يعيق حركة مرور السيارات والمواطنين.

متابعة شفط الصرف واصلاح الانسداد

كلف رئيس المدينة المحاسب السيد فوزى رئيس الوحدة المحلية بشيبة النكارية بمتابعة الأعمال الجارية لشفط مياه الصرف والتأكد من عملية إصلاح انسداد خط الصرف وعودته للعمل بشكل كامل دون وجود أى أعطال.

رئيس وحدة سيبة النكارية

من جانبه، شدد رئيس وحدة شيبة النكارية على إتمام عملية شفط وكسح مياه الصرف الناتجة عن الانسداد وإتمام عملية الإصلاح لخط الصرف وإعادته للعمل بصورة طبيعية.

يقظة الاجهزة التنفيذية

وأكد رئيس المدينة يقظة الأجهزة التنفيذية بنطاق المركز ووجود فريق عمل لرصد المخالفات والتعامل مع الأزمات الطارئة والعمل على سرعة حلها.

توجيهات المهندس المحافظ

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني بسرعة التدخل السريع للتعامل مع كافة الأزمات الطارئة، نتيجة الانسداد المفاجئ بخطوط الصرف والعمل على سرعة إيجاد حلول ودخولها الخدمة لعدم الإضرار بخدمات المواطنين.

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