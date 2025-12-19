سلوت: من الإنصاف عدم الحديث عن محمد صلاح وأتمنى له التوفيق بأمم أفريقيا

الجمعة 19 ديسمبر 2025
أكد آرني سلوت، مدرب ليفربول، أن نجم الفريق محمد صلاح تجاوز كل الجدل حول مستقبله مع النادي، مشددًا على أن التركيز الآن يجب أن يكون منصبًا بالكامل على مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.

سلوت يتحدث عن محمد صلاح

وقال سلوت في تصريحاته قبيل مباراة توتنهام المقررة غدًا السبت في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي: "قلتُ الأسبوع الماضي إن الأفعال أبلغ من الكلمات. تجاوزنا الأمر، وكان صلاح ضمن قائمة الفريق وشارك كأول بديل.

وتابع: "والآن هو مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا، حيث تنتظره مباريات كبيرة له وللمنتخب، ولذلك من العدل له ولنا أن يكون تركيزه بالكامل هناك، من دون أي تشتيت بسبب حديثي عن مستقبله مع ليفربول هنا."

وأضاف مدرب ليفربول: "هو هناك الآن، ومن الإنصاف لـصلاح ولمنتخبه ولنا أن ينصبّ الحديث على مواجهة توتنهام."

بهذه التصريحات، وضع سلوت حدًا للشائعات التي أثارت جدلًا في الأيام الماضية، معبرًا عن ثقته في قدرة صلاح على التركيز وأداء دوره مع منتخب بلاده في البطولة الإفريقية قبل العودة لتحديات الدوري مع الريدز.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي 

وتقام مباراة منتخب مصر أمام زيمبابوي في الجولة الأولى يوم الإثنين المقبل 22 ديسمبر الجاري، ويحتضنها استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، وتنطلق صافرتها في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

وتنقل مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي على الهواء مباشرة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، كونها الناقل الحصري لجميع مباريات كأس الأمم الأفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

28 لاعبا في قائمة مصر لبطولة أمم أفريقيا 

واصطحب الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، 28 لاعبا في القائمة النهائية التي سيخوض بها منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية هم: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد السيد “زيزو” – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

