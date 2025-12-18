بالزي الوطني، منتخب السنغال يسافر المغرب للمشاركة في أمم إفريقيا 2025 (صور)

18 حجم الخط

غادرت بعثة منتخب السنغال إلى المغرب للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث تصدرت الملابس الوطنية للبلاد المشهد خلال رحلة السفر.

وتصدر ساديو ماني نجوم أسود التيرانجا والقائد أدريسا جانا جاي.

وكشف الاتحاد السنغالي لكرة القدم رسميًا عن قائمة منتخب السنغال المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2025، والتي يقودها الثنائي المخضرم كاليدو كوليبالي وساديو ماني.

قائمة السنغال لأمم أفريقيا

وضمت القائمة مزيجًا من الخبرة والشباب، حيث يتقدمها في حراسة المرمى إدوارد ميندي، بينما يقود الخط الخلفي القائد كوليبالي إلى جانب مجموعة من الأسماء البارزة. وفي خط الوسط يتواجد إدريسا جانا جي، في حين يعول الجهاز الفني هجوميًا على ساديو ماني، نيكولاس جاكسون وإسماعيلا سار.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير من العام المقبل بمشاركة أقوى منتخبات القارة السمراء وسط طموحات كبيرة للتتويج باللقب القاري الأكبر على الأراضي المغربية.

من جهته أكد فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونيخ، تقديره الكبير لبطولة كأس الأمم الإفريقية، مشددًا على أهميتها الخاصة للاعبين الأفارقة، وذلك تعليقًا على رحيل اللاعب السنغالي جاكسون للمشاركة في البطولة المقبلة.

تصريحات كومباني عن أمم إفريقيا

وقال كومباني في تصريحات صحفية: «حسب المعلومات التي لدي، سيسافر جاكسون مع منتخب السنغال للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية بعد مباراة ماينز. نأمل أن يصل إلى أبعد نقطة ممكنة. بالطبع أريد أن يفوز الكونغو (بلده الأصلي)، لكن بخلاف ذلك أتمنى له كل التوفيق».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.