الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بالزي الوطني، منتخب السنغال يسافر المغرب للمشاركة في أمم إفريقيا 2025 (صور)

منتخب السنغال
منتخب السنغال
18 حجم الخط

غادرت بعثة منتخب السنغال إلى المغرب للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث تصدرت الملابس الوطنية للبلاد المشهد خلال رحلة السفر.

وتصدر ساديو ماني نجوم أسود التيرانجا والقائد أدريسا جانا جاي.

وكشف الاتحاد السنغالي لكرة القدم رسميًا عن قائمة منتخب السنغال المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2025، والتي يقودها الثنائي المخضرم كاليدو كوليبالي وساديو ماني.

قائمة السنغال لأمم أفريقيا 

 وضمت القائمة مزيجًا من الخبرة والشباب، حيث يتقدمها في حراسة المرمى إدوارد ميندي، بينما يقود الخط الخلفي القائد كوليبالي إلى جانب مجموعة من الأسماء البارزة. وفي خط الوسط يتواجد إدريسا جانا جي، في حين يعول الجهاز الفني هجوميًا على ساديو ماني، نيكولاس جاكسون وإسماعيلا سار.

 

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير من العام المقبل بمشاركة أقوى منتخبات القارة السمراء وسط طموحات كبيرة للتتويج باللقب القاري الأكبر على الأراضي المغربية.

من جهته أكد فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونيخ، تقديره الكبير لبطولة كأس الأمم الإفريقية، مشددًا على أهميتها الخاصة للاعبين الأفارقة، وذلك تعليقًا على رحيل اللاعب السنغالي جاكسون للمشاركة في البطولة المقبلة.

تصريحات كومباني عن أمم إفريقيا 

 وقال كومباني في تصريحات صحفية: «حسب المعلومات التي لدي، سيسافر جاكسون مع منتخب السنغال للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية بعد مباراة ماينز. نأمل أن يصل إلى أبعد نقطة ممكنة. بالطبع أريد أن يفوز الكونغو (بلده الأصلي)، لكن بخلاف ذلك أتمنى له كل التوفيق».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدريسا جانا جاي أس أمم أفريقيا الاتحاد السنغالي لكرة القدم أكسو الاتحاد السنغالي الأ

مواد متعلقة

أمم أفريقيا 2025، نسور مالي وحلم اللقب الأول للكان

ياسين بونو يتحدى: المغرب قادرة على التتويج بأمم أفريقيا وندرك حجم المسئولية

150 قناة حول العالم تنقل أمم أفريقيا 2025

حكيمي في المركز الأول، فيفا يكشف اختيارات محمد صلاح في جائزة ذا بيست

الأكثر قراءة

القنوات الناقلة وموعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025

موعد مباراة السعودية والإمارات على برونزية كأس العرب والقنوات الناقلة

كأس عاصمة مصر، موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

د.مصطفى مدبولي يكتب: الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح.. كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟

تشكيل الأردن المتوقع ضد المغرب في نهائي كأس العرب

"الست" خارج الصورة

يحمل هوية الفراعنة، محمد صلاح يخوض أمم أفريقيا بحذاء "الملك المصري"

سد النهضة وتسوية الأزمة السودانية تتصدران قمة السيسي والبرهان اليوم بالقاهرة

خدمات

المزيد

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تعرف على أسعار الخردة في الأسواق مساء اليوم الأربعاء

67.31 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في اليوم العالمي للغة العربية، 12 آية تؤكد شرف وعلو منزلة لغة الضاد

تفسير رؤيا البيت القديم في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم

أفضل أدعية الرزق بعد صلاة الفجر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads