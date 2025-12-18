يحمل هوية الفراعنة، محمد صلاح يخوض أمم أفريقيا بحذاء "الملك المصري"

18 حجم الخط

يستعد النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر، للظهور بحذاء جديد خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، يحمل طابعًا خاصًا مستوحى من هوية الفراعنة، في رسالة رمزية تجمع بين التاريخ المصري العريق والطموح الرياضي الحديث.

حذاء محمد صلاح الجديد

ويعكس تصميم الحذاء ملامح الحضارة المصرية القديمة، من خلال نقوش ورموز مستلهمة من التراث الفرعوني، إلى جانب لمسات فنية تحمل اسم “الملك المصري”، اللقب الذي ارتبط بصلاح لدى الجماهير المصرية والعالمية، تقديرًا إنجازاته وتأثيره داخل المستطيل الأخضر.

ويأتي الحذاء بألوان تعبر عن القوة والعراقة، مع تفاصيل دقيقة تعكس الاعتزاز بالهوية الوطنية، في وقت يستعد فيه صلاح لقيادة الفراعنة في واحدة من أهم البطولات القارية، وسط آمال كبيرة من الجماهير المصرية في المنافسة على اللقب.

ومن المنتظر أن يظهر صلاح بالحذاء الجديد خلال مباريات البطولة، في مشهد يجسد الربط بين المجد الكروي والحضارة المصرية، ويعزز من الروح المعنوية للاعبين والجماهير، مع انطلاق مشوار منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025.

