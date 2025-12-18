بحضور مصر، قصة المباراة الأكثر تسجيلًا للأهداف في تاريخ أمم إفريقيا

18 حجم الخط

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ والتي تقام في المغرب في الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبل.

المباراة الأعلى تسجيلا للأهداف في تاريخ أمم إفريقيا

ودخلت مباراة مصر ونيجيريا في نهائيات كأس الأمم الأفريقية عام 1963 سجل التاريخ كأكثر مواجهة غزارة تهديفية في تاريخ البطولة، بعدما انتهت بفوز المنتخب المصري بنتيجة 6–3، في لقاء استثنائي جمع بين المتعة والإثارة والندية حتى الدقائق الأخيرة.



ليلة تاريخية في أمم إفريقيا

تميّزت المباراة بتسجيل لاعبين ثلاثية (هاتريك) في نفس اللقاء، وكلاهما من نصيب ثنائي منتخب مصر حسن الشاذلي ومحمد مرسي الشهير برضا، في واقعة نادرة في تاريخ البطولة.

ورغم الخسارة، شكّلت المباراة علامة فارقة في تاريخ المنتخب النيجيري، حيث سجّل أسوكو إيكبي أول هدف لنيجيريا في تاريخ مشاركاتها بكأس الأمم الأفريقية، ليكون بداية مشوار طويل للنسور الخضر في البطولة القارية.

رقم صامد عبر الزمن

وبعد مرور أكثر من ستة عقود، ما زالت مواجهة مصر ونيجيريا عام 1963 تحتفظ بلقب المباراة الأعلى تسجيلًا للأهداف في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، لتبقى واحدة من أكثر المباريات رسوخًا في ذاكرة الكرة الأفريقية من حيث الإثارة وغزارة الأهداف.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير من العام المقبل بمشاركة أقوى منتخبات القارة السمراء وسط طموحات كبيرة للتتويج باللقب القاري الأكبر على الأراضي المغربية.

وفي سياق آخر، أكد فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونيخ، تقديره الكبير لبطولة كأس الأمم الإفريقية، مشددًا على أهميتها الخاصة للاعبين الأفارقة، وذلك تعليقًا على رحيل اللاعب السنغالي جاكسون للمشاركة في البطولة المقبلة.

تصريحات كومباني عن أمم إفريقيا

وقال كومباني في تصريحات صحفية: «حسب المعلومات التي لدي، سيسافر جاكسون مع منتخب السنغال للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية بعد مباراة ماينز. نأمل أن يصل إلى أبعد نقطة ممكنة. بالطبع أريد أن يفوز الكونغو (بلده الأصلي)، لكن بخلاف ذلك أتمنى له كل التوفيق».

