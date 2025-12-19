الجمعة 19 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انتخابات النواب 2025، ننشر الحصر العددي لدائرة السنبلاوين وتمى الأمديد في الدقهلية

انتخابات الدقهلية،
انتخابات الدقهلية، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة العاشرة بمحافظة الدقهلية، ومقرها مركزى السنبلاوين وتمى الأمديد، نتائج الحصر العددى لأصوات الناخبين خلال جولة الإعادة.

الحصر العددي لمركزى السنبلاوين وتمى الأمديد
 الحصر العددي لأصوات الناخبين، بلغ إجمالى عدد الناخبين المقيدين بالدائرة العاشرة ومقرها مدينة السنبلاوين  536478 ناخبًا، وعدد من أدلوا بأصواتهم 125826 ناخبًا، وعدد الأصوات الباطلة 1993 صوتًا، وعدد الأصوات الصحيحة 123833 صوتًا.

الحصر العددي  للمرشحين 

صلاح السيد فوده 63982 صوتًا

حسن أمين حسن 59276 صوتًا

نعيم نصر عبد العزيز 53970 صوتًا

محمد السيد النبوى 70438 صوتًا

الهيئة الوطنية هي من تعلم النتيجة 

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الدقهلية، بعد الانتهاء والفحص الكامل لمحاضر كافة اللجان وإضافة أصوات المصريين بالخارج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأصوات الباطلة السنبلاوين الهيئة الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية الاصوات الصحيحة نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 مدينة السنبلاوين محافظة الدقهلية مجلس النواب 2025 عدد الأصوات الباطلة

مواد متعلقة

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي

أزمات سد النهضة وغزة والخرطوم أبرزها، رسائل قوية من السيسي لرؤساء فرنسا والسودان والكونغو الديمقراطية

تصل لـ 8 بالمدن الجديدة، تحذير عاجل من درجات الحرارة الصغرى

الإنجيلية تؤكد: مواجهة خطاب الكراهية مسئولية جماعية

الأكثر قراءة

بشرى للعمالة غير المنتظمة في بداية العام الجديد 2026

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيد يوسف بالأقصر بحضور وزير الأوقاف (بث مباشر)

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقناة الناقلة

برد مفاجئ يضرب البلاد، كاترين تلامس الصفر وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

خالد عبد الغفار يلتقي وزير الصحة التونسي لبحث تعزيز التعاون في القطاع الصحي

انخفاض ملموس في أسعار الفراخ اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025

مدبولي: موقف مصر ثابت وداعم للبنان في هذه المرحلة الدقيقة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 19 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

مزايا وشروط الحسابات الجارية في البنك الزراعي

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي

شروط الاشتراك في محفظة القاهرة كاش

الريال العماني يسجل 123.77 جنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

الأنفاق تكشف أبرز مميزات قطار مترو الإسكندرية الكهربائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التكبير في المنام وعلاقته بقدوم مولود جديد

دعاء صباح يوم الجمعة لنيل المراد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 19 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads