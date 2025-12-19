انتخابات النواب 2025، ننشر الحصر العددي لدائرة السنبلاوين وتمى الأمديد في الدقهلية

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة العاشرة بمحافظة الدقهلية، ومقرها مركزى السنبلاوين وتمى الأمديد، نتائج الحصر العددى لأصوات الناخبين خلال جولة الإعادة.

الحصر العددي لمركزى السنبلاوين وتمى الأمديد

الحصر العددي لأصوات الناخبين، بلغ إجمالى عدد الناخبين المقيدين بالدائرة العاشرة ومقرها مدينة السنبلاوين 536478 ناخبًا، وعدد من أدلوا بأصواتهم 125826 ناخبًا، وعدد الأصوات الباطلة 1993 صوتًا، وعدد الأصوات الصحيحة 123833 صوتًا.

الحصر العددي للمرشحين

صلاح السيد فوده 63982 صوتًا

حسن أمين حسن 59276 صوتًا

نعيم نصر عبد العزيز 53970 صوتًا

محمد السيد النبوى 70438 صوتًا

الهيئة الوطنية هي من تعلم النتيجة

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الدقهلية، بعد الانتهاء والفحص الكامل لمحاضر كافة اللجان وإضافة أصوات المصريين بالخارج.

