الإنجيلية تؤكد: مواجهة خطاب الكراهية مسئولية جماعية

انطلاقًا من المسئولية الوطنية والأخلاقية والدينية، وفي إطار الإيمان الراسخ بقيم المواطنة والتعددية والتعايش المشترك، انعقد اليوم الأربعاء مؤتمر «معًا لمواجهة خطاب الكراهية»، بالتعاون بين دار الإفتاء المصرية، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ومركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار (كايسيد)، وذلك بحضور نخبة من علماء ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وكوكبة من المثقفين والمفكرين والصحفيين والإعلاميين، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة.

تنامي ظاهرة خطاب الكراهية

ويأتي انعقاد مؤتمر الهيئة القبطية الإنجيلية في ظل تنامي ظاهرة خطاب الكراهية على وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، وما تخلّفه من آثار سلبية تهدد السلم المجتمعي، فضلًا عن الحاجة الملحّة إلى بناء وعي مجتمعي ومهني قادر على التصدي لهذه الظاهرة ومخاطرها.

وناقش المؤتمر، عبر جلساته المتعددة، مفهوم خطاب الكراهية وأسباب انتشاره وانعكاساته السلبية على السلم الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه الظاهرة باتت تمس مختلف فئات وشرائح المجتمع، بما يهدد قيم التعددية والتنوع التي شكّلت عبر التاريخ أحد أبرز مصادر قوة المجتمع المصري وثرائه.

وتناولت المناقشات ثلاثة محاور رئيسية هي: التعليم، والإعلام، والقانون، باعتبارها أدوات محورية في مواجهة خطاب الكراهية والحد من تداعياته.

وخلص المشاركون إلى عدد من التوصيات المهمة، أبرزها في مجال التعليم التأكيد على دور المؤسسات التعليمية في ترسيخ قيم المواطنة والحوار والتسامح واحترام التنوع، وتطوير المناهج والأنشطة التعليمية بما يعزز التفكير النقدي ويرفض التعصب والتمييز، إلى جانب تدريب المعلمين على التعامل الواعي مع قضايا الاختلاف وقبول الآخر.

وفي مجال الإعلام، دعا المؤتمر الصحفيين والإعلاميين إلى الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية عند تناول القضايا الدينية والمجتمعية، ومواجهة المحتوى المحرض على الكراهية والتمييز، خاصة عبر المنصات الرقمية، مع تشجيع إنتاج محتوى إعلامي إيجابي يعزز ثقافة الحوار والتفاهم بين أبناء الوطن الواحد.

أما في المجال القانوني، فقد شدّد المشاركون على أهمية تفعيل التشريعات التي تجرّم خطاب الكراهية والتحريض على العنف والتمييز، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والقانونية لنشر الوعي القانوني بخطورة هذه الظاهرة، إلى جانب الدعوة لوضع آليات واضحة لرصدها ومواجهتها في إطار سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وفي ختام المؤتمر، أكد المشاركون أن مواجهة خطاب الكراهية مسؤولية جماعية تتطلب تكامل أدوار المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والإعلامية والتشريعية، والعمل المشترك لحماية السلم المجتمعي وترسيخ قيم المواطنة والحوار والتسامح.

كما شدد الحضور على أهمية استمرار التعاون بين الجهات المنظمة، وتبنّي مبادرات عملية وبرامج توعوية تسهم في بناء مجتمع قائم على الاحترام المتبادل، ورافض لكل أشكال الكراهية والتمييز والتعصب والعنف، من أجل حاضر أفضل ومستقبل أكثر إشراقًا لمصر.

