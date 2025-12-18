قبل غلق الصناديق، عروس تدلي بصوتها بلجنة 158 بانتخابات النواب في الغربية

18 حجم الخط

شهدت لجنة رقم 158 بمدرسة زفتي الإعدادية بمحافظة الغربية موقفا إنسانيا لافتا، حيث حرصت عروس في يوم زفافها على الإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2025، في رسالة تؤكد أهمية المشاركة السياسية ودور المواطن في دعم المسار الديمقراطي.

وتوجهت العروس إلى مقر لجنتها الانتخابية بمحافظة الغربية برفقة عريسها قبل مراسم الزفاف إيمانا منها بأن ممارسة الحق الدستوري والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية تمثل واجبا وطنيا لا يقل أهمية عن أي مناسبة شخصية.

ولاقى هذا المشهد إشادة واسعة من الأهالي والمتواجدين داخل اللجنة بمحافظة الغربية الذين أكدوا أن مشاركة المرأة المصرية في الانتخابات تعكس وعيها السياسي وحرصها على الإسهام الفعّال في صناعة المستقبل، مشيرين إلى أن صوت المرأة يمثل عنصرا أساسيا في دعم العملية الانتخابية.

