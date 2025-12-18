الخميس 18 ديسمبر 2025
قبل غلق الصناديق، عروس تدلي بصوتها بلجنة 158 بانتخابات النواب في الغربية

عروس تدلي بصوتها
عروس تدلي بصوتها في يوم زفافها في الغربية
شهدت لجنة رقم 158 بمدرسة زفتي الإعدادية بمحافظة الغربية موقفا إنسانيا لافتا، حيث حرصت عروس في يوم زفافها على الإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2025، في رسالة تؤكد أهمية المشاركة السياسية ودور المواطن في دعم المسار الديمقراطي.

محافظ الغربية يتابع اللحظات الأخيرة لليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات النواب 2025 داخل لجان السنطة

محافظ الغربية يتابع سير التصويت في اليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات النواب

وتوجهت العروس إلى مقر لجنتها الانتخابية بمحافظة الغربية برفقة عريسها قبل مراسم الزفاف إيمانا منها بأن ممارسة الحق الدستوري والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية تمثل واجبا وطنيا لا يقل أهمية عن أي مناسبة شخصية.

ولاقى هذا المشهد إشادة واسعة من الأهالي والمتواجدين داخل اللجنة بمحافظة الغربية  الذين أكدوا أن مشاركة المرأة المصرية في الانتخابات تعكس وعيها السياسي وحرصها على الإسهام الفعّال في صناعة المستقبل، مشيرين إلى أن صوت المرأة يمثل عنصرا أساسيا في دعم العملية الانتخابية.

