ننشر نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الأولى في بورسعيد

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2025 في محافظة بورسعيد، نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين في الدائرة الأولى.

وأوضحت أن عدد الناخبين الحضور بلغ 31 ألفًا و156 ناخبًا، منهم 6797 صوتًا باطلا، و24 ألفًا 359 صوتًا صحيحًا، وأيد القائمة 18 ألفًا و736 ناخبًا، ورفضها 5623 ناخبًا.

الحصر العددي بالدائرة الأولى بنواب بورسعيد

وعلى المقاعد الفردية بلغ عدد الناخبين الحضور 31 ألف 156 صوتًا، منهم 3477 صوتًا باطلًا، و27 ألفًا و679 صوتًا صحيحًا.

وجاء الحصر العددي لأصوات المرشحين كالتالي:

تامر الحمزاوي 8299 صوتًا.

محمد ابو طالب 1029 صوتا،.

حامد بندق 509 أصوات

محمد سليمان 98 صوتًا

ياسر البدري فرغلي 1455 صوتًا

نبيل نوار 242 صوتًا

أحمد فرح 185 صوتًا.

ماهر شوقي على 533 صوتًا

إسلام فليه 5356 صوتًا

سامي عامر 3786 صوتًا.

حسن عمار 6187 صوتًا.

