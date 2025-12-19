الجمعة 19 ديسمبر 2025
قصة حب وانكسار وصراع عائلي، تفاصيل مثيرة في مسلسل «الست موناليزا» لمي عمر برمضان 2026

تشهد أحداث مسلسل الست موناليزا الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر قصة حب لها مع الفنان أحمد مجدي، الذي يساعدها على الانفصال من زوجها الأول، ويقف بجانبها في مراحل كثيرة، ولكن تقوم شقيقته التي تلعب دورها الفنانة إنجي المقدم في إفسادها.

 

وتواصل الفنانة مي عمر تصوير أحداث دورها في مسلسل الست موناليزا المقرر عرضه خلال سباق رمضان 2026، وتشهد أحداث العمل تجربة زواج فاشلة لبطلة العمل، مما يجعل تدخل في حالة من الاكتئاب.

 

ويعكف القائمون على مسلسل “الست موناليزا” على بناء ديكور شعبي لأبطال العمل داخل منطقة الصليبية، لينتقل له صناع العمل خلال شهر ديسمبر لاستكمال تصوير ما يقرب من 20% من أحداث العمل بداخله.

ويتكون مسلسل الست موناليزا من 15 حلقة فقط بناء على رغبة بطلة العمل الفنانة مي عمر، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج محمد علي، وسيعرض على شاشة MBC مصر، ويشارك في العمل كل من: محمود عزب ووفاء عامر وشيماء سيف وأحمد مجدي وجوري بكر. 

ويلعب الفنان محمود عزب خلال أحداث الست موناليزا، شخصية والد مي عمر خلال أحداث العمل المقرر عرضه خلال سباق رمضان 2026، وانتهى المؤلف محمد سيد بشير من كتابة ما يقرب من نصف حلقات العمل.

 

صناع مسلسل الست موناليزا

ويشارك في بطولة العمل بجانب مي عمر كل من الفنانة شيماء سيف ووفاء عامر، وأحمد مجدي، والعمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج محمد علي، 

وتستعد النجمة مي عمر لتفجير قضية هامة تخص النساء بتوقيع المؤلف محمد سيد بشير، وتقدم مي دور مختلف عما قدمته تمامًا على مدار السنوات الماضية بحبكة درامية ستشعل حماس الجمهور حلقة تلو الأخرى.

مسلسلات رمضان 2026، تجربة زواج فاشلة لـ مي عمر في "الست موناليزا"

