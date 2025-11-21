الجمعة 21 نوفمبر 2025
مفاجآت عن حفلات ساقية عبد المنعم الصاوي

 تواصل ساقية عبد المنعم الصاوي الحفاظ على مكانتها كواحدة من أهم منصات الفنون والثقافة في مصر، من خلال برنامج حفلات شهري متنوع يجمع بين الموسيقى البديلة والإنشاد الديني والعروض التراثية، إلى جانب الحفلات الشبابية التي أصبحت علامة مميزة للساقية منذ تأسيسها.

 

تنوع فني يستقطب جميع الفئات

 شهدت الساقية خلال الشهور الأخيرة إقبالًا ملحوظًا على حفلات الموسيقى البديلة والفرق المستقلة، حيث قدمت فرق مثل مسار إجباري وطبلة الست وBrooklyn Babies عروضًا حققت حضورًا كامل العدد، مما يعكس مكانة الساقية كحاضنة للفرق الشابة والموسيقى غير التجارية.

وفي الجانب الروحي، واصلت الساقية تقديم حفلات الإنشاد الديني التي تحظى بجمهور واسع، أبرزها حفلات علي الهلباوي ومحمود التهامي، إلى جانب ليلة روحانية لفرقة الحضرة التي أعادت إحياء التراث الصوفي بموشحات وابتهالات كلاسيكية لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

ضوابط جديدة لتنظيم الحضور

وضعت إدارة الساقية مؤخرًا مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى تحسين تجربة الجمهور، أبرزها: السماح بدخول الأطفال من سن 6 سنوات فما فوق مع تذكرة كاملة.

منع التصوير داخل القاعة للحفاظ على جودة العرض وحقوق الفنانين.

الالتزام بالجلوس في المقاعد المحددة حسب التذكرة.

منع التدخين داخل مسارح الساقية بشكل كامل.

وتأتي هذه القرارات في إطار سياسة تطوير الخدمات وضمان إقامة حفلات أكثر انتظامًا وجودة.

إقبال جماهيري مستمر

وتشير الحركة اليومية داخل الساقية إلى استمرار الإقبال القوي على حفلاتها، خصوصًا خلال عطلات نهاية الأسبوع، حيث أصبحت الساقية وجهة ثابتة لمحبي الموسيقى والفن، ومكانًا أساسيًا لظهور المواهب الجديدة قبل انتقالها إلى المسارح الأكبر.

الجريدة الرسمية