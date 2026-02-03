الثلاثاء 03 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

قد تصل إلى القاهرة، أماكن سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء

طقس اليوم، فيتو
طقس اليوم، فيتو
18 حجم الخط
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، خريطة سقوط الأمطار المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على مناطق متفرقة بمصر.

وقالت الأرصاد إن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن هناك فرص ضعيفة جدا لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20 % على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبري على فترات متقطعة.

عودة الأجواء الباردة، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم

انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، الأرصاد الجوية تعلن طقس اليوم


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء حيث تنخفض درجات الحرارة  انخفاض تدريجى يسود طقس مائل للدفء نهارا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة  فى الصباح الباكر وآخر  الليل  على أغلب الأنحاء  .

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  و السواحل الشمالية الغربية، على شمال الصعيد، دافىء على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس  شديد البرودة في آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  22

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى:07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 10
  

