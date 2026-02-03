الثلاثاء 03 فبراير 2026
اقتصاد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض كبير في الفراولة والجوافة تواصل ارتفاعها اليومي

سعر الفاكهة اليوم،
سعر الفاكهة اليوم، فيتو
سعر الفاكهة اليوم، شهدت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، تباينًا ملحوظًا مع طرح غالبية أصناف الفاكهة الشتوية، وفق أحدث قوائم الأسعار في أكبر أسواق الجملة بالقاهرة الكبرى.

أسعار البرتقال والموالح

البرتقال البلدي: بين 8 و12 جنيهًا.

البرتقال السكري: من 8 إلى 12 جنيهًا.

البرتقال أبو سرة: بين 10 و16 جنيهًا.

البرتقال الملكي / كيموكوات نحو 20 جنيهًا.

اليوسفي: بين 5 و11 جنيها.

أسعار العنب اليوم

العنب الأصفر المستورد: بين 120 و150 جنيهًا.

العنب الأسود المستورد: بين 120 و150 جنيهًا.

أسعار التفاح بأنواعه

التفاح جولدن: بين 50 و80 جنيهًا.

التفاح المستورد: بين 50 و100 جنيه للكيلو.

التفاح السوري/اللبناني: من 50 إلى 80 جنيهًا.

<strong alt=
سعر الفاكهة اليوم، فيتو

فاكهة موسمية

الجوافة: من 16 إلى 26 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

الرمان: بين 15 و30 جنيهًا.

الفراولة: من 15 إلى 21 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.

الكنتالوب: بين 8 و16 جنيها.

الكاكا: بين 27 و37 جنيهًا.

مانجو مستورد سوداني: بين 50 و80 جنيهًا.

أسعار البطيخ اليوم

بطيخة وزن 10 كجم: بين 80 و100 جنيه.

بطيخة وزن 8 كجم: بين 48 و64 جنيهًا.

بطيخة وزن 6 كجم: بين 24 و36 جنيهًا.

الخوخ والبرقوق والفواكه المستوردة

الخوخ المستورد: نحو 60 جنيهًا للكيلو.

البرقوق المستورد: من 50 إلى 80 جنيهًا.

الكمثرى المستوردة: بسعر 150 جنيهًا للكيلو.

أسعار الموز

الموز بلدي: بين 15 و25 جنيهًا للكيلو.

الموز المستورد: من 40 إلى 70 جنيهًا.

موز بيكو: بين 30 و36 جنيهًا.

الموز المغربي: من 22 إلى 30 جنيهًا.

