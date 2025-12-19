صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة يطلق الدورة العاشرة من ملتقى الخط العربي

18 حجم الخط

انطلقت مساء أمس الخميس فاعليات ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي، والذي ينظمه صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، حيث تم افتتاح مساء اليوم المعرض بحضور كل من الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وشيخ الخطاطين خضير البورسعيدي، قوميسير عام الملتقى ونقيب الخطاطين في مصر، والأستاذ محمد بغدادي مؤسس الملتقى، وذلك بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية.

وتحمل دورة هذا العام اسم الخطاط الراحل الحاج سيد عبد القادر «الحاج زايد» وذلك في إطار حرص وزارة الثقافة على تكريم رموز هذا الفن الأصيل.

تستمر الفاعليات من اليوم الخميس ١٨ إلى ٢٨ ديسمبر ويتضمن برنامج الملتقى الندوات العلمية الدولية التي تناقش قضايا الخط العربي بين الأصالة والتجديد، بمشاركة نخبة من الباحثين والمتخصصين، وستقام الندوات العلمية بدايةً من غد الجمعة فى الساعة ٥ مساءً بسينما الحضارة على مدار ثلاثة أيام وتبدأ الورش على هامش المعرض بقصر الفنون من الساعة الرابعة عصرًا يومى السبت والأحد.

يشارك فى هذة الدورة نخبة من كبار الخطاطين والفنانين والباحثين من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية، وقد حرص المشاركين فى الملتقى على تعزيز مكانة الحرف العربي كأحد ركائز الهوية الثقافية فى كل المجالات العلمية والفنية والزخرفية وانتجت أعمال قمة فى الابداع.

تشهد الدورة الحالية تكريم نخبة من كبار الخطاطين تقديرًا لإسهاماتهم البارزة في خدمة فن الخط العربي، حيث يتم منح شهادات تقدير للمكرمين والفائزين من مصر وخارجها وضيوف الشرف وذلك فى حفل الختام يوم الأحد الموافق ٢١ ديسمبر في تمام الساعة السابعة مساءً.

كما يشهد الملتقى هذا العام تكريم الفنان والكاتب محمد البغدادي، تقديرًا لدوره البارز في دعم فن الخط العربي.

