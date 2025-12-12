صندوق التنمية الثقافية يطلق أمسية "بين القاهرة وفلسطين" ببيت الشعر العربي 14 ديسمبر

18 حجم الخط

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية أمسية شعرية وفنية مميزة بعنوان "بين القاهرة وفلسطين.. قصيدة ترسم ولوحة تنشد قصيدة"، وذلك يوم الأحد 14 ديسمبر في تمام السادسة مساءً بمقر بيت الشعر العربي بمركز إبداع الست وسيلة خلف الجامع الأزهر.

وتأتي الأمسية تأكيدًا لدور الثقافة والفنون في التعبير عن القضايا الإنسانية والوطنية، واستحضار الرموز الجمالية والمعنوية للقضية الفلسطينية، من خلال تلاقي الشعر مع الفنون التشكيلية في إطار فني موحّد يعزز قوة الرسالة وأثرها.

ويشارك في الأمسية نخبة من الشعراء من مصر وفلسطين، من بينهم: ماهر المقوسي – فهد شهاب – هشام محمود – تامر كحيل – رائد نبيه – منة يحيى – آية حسني – ابتسام أبو سعدة – هبة الأغا.

كما يشارك في معرض الفن التشكيلي كل من: فايز سرساوي – محمد الفرا – باسل العكلوك – ليزا ماضي – محمد جهشان – شروق العيسي – سليمة الزهري – دعاء شراب.

وتتضمن الأمسية فقرة غنائية يقدمها الفنان محمد عكاشة، بما يثري الطابع الوجداني للفعالية، ويحلّ الروائي ناجي ناجي، المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة، ضيفًا مشاركًا في الفعالية، تقديرًا لدوره في دعم الحراك الثقافي والترابط الإبداعي بين البلدين.

من جانبه أكد الشاعر سامح محجوب، أن الفعالية تأتي ضمن رؤية الصندوق للتأكيد على دور الثقافة في تعزيز الوعي بالقضايا العربية المشتركة، قائلًا: «بيت الشعر العربي يحرص على تقديم فعاليات تُعيد الاعتبار لقيمة الإبداع ودوره في تشكيل الوعي، خاصة حين يتعلق الأمر بفلسطين التي تظل رمزًا أصيلًا للمقاومة والجمال، إن تلاقي الشعر مع الفن التشكيلي هو محاولة لإنتاج خطاب بصري ووجداني يُعيد للقضية حضورها المتجدد في الذاكرة العربية».

وأضاف "محجوب" أن صندوق التنمية الثقافية يعمل على تقديم أنشطة تتكامل فيها الفنون لإتاحة تجارب ثقافية ثرية للجمهور، ودعم المواهب الإبداعية في مختلف المجالات.

وتأتي الأمسية كإحدى فعاليات الصندوق الرامية إلى ترسيخ دور الثقافة في صياغة الوعي العربي، وإبراز مكانة مصر كحاضنة للمبدعين ومنبرٍ للتفاعل الثقافي بين الشعوب.

