غدًا، أغاني محمد فوزي في قصر الأمير بشتاك

ينظم مركز إبداع قصر الأمير بشتاك بشارع المعز -التابع لـ صندوق التنمية الثقافية- حفلا غنائيا جديدًا لفرقة “الشكمجية” بعنوان ليلة الموسيقار محمد فوزي، وذلك غدًا الموافق الجمعة 19 ديسمبر في تمام الساعة الثامنة مساء، والحفل بقيادة الفنان إيهاب محمود ورؤية فنية أشرف خميس.

ويشارك في الحفل كضيوف شرف الفنانين: الكبير عبد الله سعد، والنجم الأوبرالي محمود فوزي.

ويتضمن برنامج الحفل باقة من أجمل الأغنيات التي شكلت وجدان المستمع العربي، منها: "أعز الناس"، "إوعي تكون بتحب يا قلبي"، "مين قالك تسكن في حارتنا"، "ولا يا ولا"، "مال القمر ماله"، "من حبي فيك يا جاري"، "أسأل مرة علي"، "صياد"، "كل كلمة حب حلوة"، "مستنياك"، "لاموني الناس"، و"العيون السود".

فرقة الشكمجية

تأسست الفرقة عام 2021 على يد مجموعة من الفنانين الشباب، بهدف صون التراث الغنائي المصري وتقديم روائع الطرب الأصيل بأسلوب يحافظ على روح الأغنية الكلاسيكية.

مركز إبداع قصر الأمير بشتاك

يستضيف مركز ابداع قصر الأمير بشتاك، مجموعة من الحفلات الموسيقية والغنائية التي تقدم نتاج ورش التدريب، كما يقام بها عدد من حفلات الموسيقى العربية، في المناسبات المختلفة، بالإضافة إلى الاحتفاء بعلامات الموسيقى والغناء العربي، الذين تركوا بصمة واضحة في تاريخ الغناء العربي.

كما يفتح أبوابه لمشاهير الغناء العربي الأصيل من كافة أرجاء الوطن العربي لتقديم إبداعاتهم، في سهرات غنائية.

