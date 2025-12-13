السبت 13 ديسمبر 2025
غدًا، ندوة عن الحرف اليدوية وأثرها في حياتنا المعاصرة بالسحيمي

ندوة الحرف اليدوية،
ندوة الحرف اليدوية، فيتو
يقيم مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز بالتعاون مع مركز طلعت حرب الثقافي التابعين لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ندوة بعنوان:  "الحرف اليدوية وأثرها في حياتنا المعاصرة"، وذلك في السادسة مساء غد الموافق الأحد 14 ديسمبر. 

تدير الندوة منال نور الدين الكاتبة الصحفية بالأهرام، ويحاضر فيها د. وسام علي الدوام، أستاذة الخزف بكلية التربية الفنية، جامعة حلوان، حيث تتحدث عن أهمية الحرف اليدوية في حياتنا المعاصرة، وكيف ستظل عنصرًا مهمًا في حياتنا بالرغم من التقدم التكنولوجي، لأنها تعكس الهوية الثقافية وتُجسّد مهارة الإنسان وإبداعه. 

 

وتوفر هذه الحرف منتجات فريدة تحمل طابعًا شخصيًا لا يمكن للإنتاج الصناعي تقليده، كما تسهم في دعم الاقتصاد المحلي والحفاظ على التراث..ولهذا تكتسب الحرف اليدوية مكانة خاصة تجمع بين الأصالة والابتكار في مجتمع اليوم.

يذكر أن صندوق التنمية الثقافية يدعم الحرف اليدوية وخاصة صناعة الفخار من خلال مركز الحرف اليدوية بالفسطاط، كما يقدم بالتعاون مع مؤسسة الملك تشارلز للفنون التقليدية منحة دراسية، مدتها عامان، من خلال برنامج بيت جميل لدراسة الهندسة الإسلامية، والرسم، والخزف، وأعمال الجبس، والزجاج، والنحاس، والخشب، وتُمنح شهادة لخريجي البرنامج الذي يفتح أبواب التقديم سنويًا للشباب المصريين.

