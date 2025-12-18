الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الخميس، شبورة كثيفة وطقس خريفي معتدل بالقاهرة والشمال

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة على هذه المناطق

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى آخر الليل، وبادر فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  21

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 11

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 10
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الجمعة

مواد متعلقة

وداع هادئ للخريف.. استقرار الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء.. أمطار خفيفة في مرسى علم وشلاتين.. ورياح نشطة بالصعيد

انخفاض ملحوظ، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

حالة الطقس اليوم الخميس، شبورة كثيفة وطقس خريفي معتدل بالقاهرة والشمال

شبورة كثيفة ورياح نشطة، حالة الطقس غدا الخميس

الأرصاد الجوية تعلن طقس الخميس، القاهرة تسجل 21 درجة مئوية

الأرصاد تحذر من تدفق السحب الممطرة على هذه السواحل

الأكثر قراءة

موعد مباراة السعودية والإمارات على برونزية كأس العرب والقنوات الناقلة

حكم مباراة السعودية والإمارات يقرر استكمال الشوط الثاني في الثالثة والنصف

تشكيل الأردن المتوقع ضد المغرب في نهائي كأس العرب

تأجيل انطلاق الشوط الثاني من مباراة السعودية والإمارات بكأس العرب بسبب الأمطار (فيديو)

بالأسماء، نتيجة 30 دائرة انتخابية ملغاة بحكم قضائي

مصر تجدد دعمها الكامل لرؤية ترامب بتحقيق أمن واستقرار وسلام السودان

جدول امتحانات المرحلة الابتدائية بالقليوبية

21 مليار جنيه خسائر، ضربة موجعة للبورصة في ختام تعاملات الأسبوع

خدمات

المزيد

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تعرف على أسعار الخردة في الأسواق مساء اليوم الأربعاء

67.31 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشراء في المنام وعلاقته بمواجهة المشاكل والأزمات

ما معنى «وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله»؟ (فيديو)

في اليوم العالمي للغة العربية، 12 آية تؤكد شرف وعلو منزلة لغة الضاد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads