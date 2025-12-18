الخميس 18 ديسمبر 2025
رياضة

غموض بشأن حالة جون ماجد لاعب السباحة بعد غرقه في حمام نادي الغابة

حمام سباحة
حمام سباحة
شهدت الساعات الماضية حالة من الغموض حول حالة جون ماجد لاعب السباحة من ذوي الهمم بنادي الغابة، والذي يتواجد في الرعاية المركزة عقب حادث غرق داخل حمام سباحة نادي الغابة الرياضي بمصر الجديدة.

غرق لاعب السباحة بنادي الغابة

وكان جون ماجد، البالغ من العمر 18 عاما، يمارس رياضة السباحة بنادى الغابة، ليتعرض لحادث غرق بعد شعوره بحالة إعياء داخل المياه وظهور تشنجات مفاجئة، ما عرضه لخطر الغرق، حيث تمكنت الفرق الطبية من إسعافه، ونُقل إلى المستشفى فى الرعاية المركزة، مع توقف وظائف المخ بالكامل.

وشهدت الفترة الماضية، تضاربا حول حالة اللاعب بعد إعلان عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي وفاة اللاعب، فيما تواصلت “فيتو” مع مصدر داخل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة نفى وفاة اللاعب مؤكدا أنه ما زال في غيبوبة داخل المستشفى.

تفاصيل حادث جون ماجد لاعب السباحة بنادي الغابة

جاء الحادث بعد بعد تعرض السباح الراحل لحالة إعياء داخل المياه وظهور تشنجات مفاجئة، بالإضافة إلى ابتلاعه كمية كبيرة من الماء، ما أدى إلى فقدانه الوعي بالمياه، وكان في طريقه إلى الغرق وتم إنقاذه بمعرفة مدربى السباحة.

وكشف شهود عيان أنه خلال نقل اللاعب الراحل إلى المستشفى بواسطة كرسي متحرك، سقط من أعلى الكرسي، ما أدى لحدوث إصابته في الرأس وفقدانه درجة من الوعي، وتم نقله لمستشفى مجاور للنادي، وتم حجزه بها تحت الملاحظة الطبية لعدة أيام.

واتهمت والدة المجنى عليه في تصريحات صحفية، إدارة نادى الغابة بالإهمال بعد فقدان نجلها الوعى مرتين متتاليتين ودخول نجلها فى حالة صحية متأخرة.

وقالت والدة اللاعب: “مش هسيب حق ابني.. أنا مريضة وتعبانة وعشان كده بخليه يتدرب مع مدرب خاص إزاي المدرب يسيبه وميبقاش جنبه”، مؤكدة أن نجلها يتدرب منذ 9 أعوام مع كابتن خاص خاصة أنه يعاني من التوحد.

وفاة يوسف محمد سباح نادي الزهور

جاءت الواقعة بعد أيام من غرق يوسف محمد لاعب السباحة بنادي الزهور، خلال مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية للسباحة باستاد القاهرة.

