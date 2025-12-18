محافظ القاهرة: انتخابات النواب مرت دون معوقات

18 حجم الخط

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة غلق جميع لجان الانتخاب فى العاصمة بجولة الإعادة فى انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، وبدء أعمال الفرز.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الانتخابات مرت دون معوقات ولم تتلق غرفة العمليات المركزية أي شكاوى طوال يومى الانتخابات.

جاء ذلك خلال ترأس محافظ القاهرة لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة والتى تمت إقامتها داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الاربعة، وممثلى كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية.

وجرت انتخابات الإعادة بالقاهرة فى ثلاث مناطق هى الجنوبية، والشمالية، والشرقية فى حين حُسمت نتيجة مقاعد المرشحين بالمنطقة الغربية فى الجولة الأولى، وبلغ عدد الناخبين بالقاهرة حوالي ٣٥٣١٤٩٨ موزعين على ٧ لجان عامة بها ٢٩٨ لجنة فرعية داخل ١٣٢ مركز انتخابي تنافس فيها المرشحون على ١٠ مقاعد.

وكان قد تفقد أمس د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة عددًا من اللجان الانتخابية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، من بينها لجنة مدرسة تحيا مصر بالأسمرات.

ويوجد بالمنطقة الجنوبية ٧١ مركزًا انتخابيًا يضم ١٥٠ لجنة فرعية، وبالمنطقة الشمالية ٢٣ مركزًا انتخابيًا يضم ٦٦ لجنة فرعية، وبالمنطقة الشرقية ٣٨ مركزًا انتخابيًا يضم ٨٢ لجنة فرعية.

كما حرص المحافظ على تفقد محيط اللجان الانتخابية للتأكد من عدم وجود أي اشغالات او مخلفات أو صناديق قمامة او سيارات متهالكة ومتروكة بالشوارع المحيطة بها.

وأكد محافظ القاهرة أن العملية الانتخابية تسير بيسر دون أى معوقات، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات لم تتلق أى شكاوى.

