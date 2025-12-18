انخفاض الدولار بضغط بيانات التضخم الأمريكي، والإسترليني يصعد بعد خفض الفائدة البريطانية

18 حجم الخط

شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام غالبية العملات الرئيسية، اليوم الخميس، متأثرا بنشر بيانات أظهرت ارتفاعا أقل من المتوقع لمعدل التضخم في الولايات المتحدة خلال نوفمبر الماضي. في المقابل، حظي الجنيه الإسترليني بقوة دفع عقب قرار بنك إنجلترا خفض أسعار الفائدة.

تراجع الدولار بعد بيانات التضخم الأمريكية

وأوضحت بيانات رسمية أمريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين سجل ارتفاعا سنويًا بنسبة 2.7%، ليقل بذلك عن توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 3.1%.

وأثر الإغلاق الحكومي الطويل في الولايات المتحدة على عملية جمع البيانات الخاصة بالتقرير.

وعلى خلفية هذه البيانات، انخفض الدولار أمام الين الياباني ليصل إلى 155.48 ين، وتراجع أيضا أمام الفرنك السويسري مسجلًا 0.794 فرنك، كما تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية.

وبالتوازي مع هذه التطورات، صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.29% ليسجل 1.3414 دولار، مدعومًا بقرار بنك إنجلترا خفض سعر الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، وهو ما دفع الأسواق لتأجيل توقعاتها لخطوة الخفض التالية إلى يونيو المقبل.

من جانبها، أبقى البنوك المركزية الأوروبية والسويدية والنرويجية على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما يتجه بنك اليابان نحو رفع سعر الفائدة قصيرة الأجل يوم الجمعة.

ويأتي هذا المشهد في ظل تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد فيها أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم سيكون من المؤيدين لخفض أسعار الفائدة "بشكل كبير"، وهو موقف يتبناه عدد من المرشحين المحتملين للمنصب.

