ضبط سيارة محملة بالمخلفات وتحرير 16 محضرا للنباشين في الإسماعيلية

شنت إدارة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير وشرطة المسطحات والبيئة، حملة مكبرة، للمرور على عدة مناطق بالمركز والمدينة وإزالة النباشين.

أبرز الحضور خلال الجولة

وذلك بحضور مدير إدارة تنظيم المخلفات والعقيد محمد حبيب رئيس شرطة المسطحات والبيئة ومسئولي المخلفات والمتابعة بأبوصوير.

ضبط سيارة محملة بالمخلفات

وأضافت المهندسة أميمة حفني محمد مدير إدارة وحدة تنظيم المخلفات في محافظة الإسماعيلية، أن الحملة قامت بضبط سيارة محملة بالمخلفات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما قامت الحملة بتحرير محضرين للنباشين وتحرير عدد ٥ محاضر لمخازن مخالفة لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠.

متابعة تطبيق منظومة المخلفات بالمحافظة بعدد من المناطق بالمحافظة

قامت حملة مُشكلة من مدير إدارة تنظيم المخلفات والعقيد محمد حبيب رئيس شرطة المسطحات والبيئة ونائب رئيس حي ثانِ مدينة الإسماعيلية بالمرور على عدد من المحال التجارية بحي ثانِ مدينة الإسماعيلية منها شارع شبين الكوم ورضا والمدارس بعرايشية مصر وميدان إندونيسيا.

نتائج الحملة والمحاضر التي تم تحريرها

وتم تحرير عدد ٣ محاضر للنباشين وتحرير عدد ٦ محاضر للمحال المخالفة لقانون المخلفات ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠؛ وذلك لإلقاء المخلفات والقمامة في الأماكن الغير مخصصة لذلك.



ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية والتي تنص على تكثيف الحملات الرقابية على أماكن النباشين والتصدي لتلك الظاهرة التي تضر بالبيئة والصحة العامة، كما تؤثر على صحة وحياة من يعمل بها.

