محافظ الإسماعيلية يتابع سير العملية الانتخابية في ثاني أيام جولة الإعادة

18 حجم الخط

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الخميس، أعمال فتح المقرات الانتخابية لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، والتي انطلقت داخل جمهورية مصر العربية أمس الأربعاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٥ وتستمر حتى اليوم الخميس ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥.

متابعة فتح مقار اللجان الانتخابية

واطمأن أكرم على فتح كافة اللجان الفرعية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، على أن تواصل كافة اللجان عملها حتى التاسعة مساء اليوم موعد غلق الصناديق وإسدال الستار عن جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥.

جانب من متابعة الانتخابات، فيتو

جانب من متابعة الانتخابات، فيتو

أبرز الحضور خلال الاجتماع

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد محمد الاسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، واللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، والعميد حمدي هندي معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، وممثلي كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية.

جانب من متابعة الانتخابات، فيتو

متابعة تقديم الدعم اللوجيستي

وأكد أكرم على تقديم الدعم اللوجيستي والتسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في الإدلاء بأصواتهم، وتذليل أية معوقات قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية، موجهًا الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالقيام بواجباتهم على الوجه الأكمل، مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

توفير الكراسي المتحركة لذوى الهمم وكبار السن

وأضاف أكرم أنه تم توفير کراسي متحركة لتسهيل حركة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم في الوصول إلى داخل المقر الانتخابي بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والصحة والأزهر.

جدير بالذكر أن محافظة الإسماعيلية كانت قد قامت بتجهيز عدد ١٦٨ مركز انتخابي، و١٨٢ لجنة فرعية على مستوى المحافظة، تضم عدد ١٥٢ مدرسة، ١١ معهد أزهري، ٣ مراكز شبابية، ومركز ثقافة واحد ومكتب صحة واحد.

ويبلغ عدد اللجان العامة ٣ لجان عامة لاستقبال ١٠٠٩٦٦٠ ناخب، بمراكز المحافظة السبعة والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية.

وتعد محافظة الإسماعيلية ضمن محافظات المرحلة الثانية لعملية التصويت في انتخابات مجلس النواب، والتي تضم ١٣ محافظة على مستوى الجمهورية.

ونصيب محافظة الإسماعيلية من المقاعد البرلمانية يبلغ ٨ مقاعد مقسمة على النحو التالي:

مقاعد القائمة: ٣ مقاعد

مقاعد الفردي: ٥ مقاعد موزعة على ٣ دوائر.

وتتم انتخابات الإعادة بالثلاث دوائر انتخابية بالمحافظة علي ثلاث مقاعد فردي بمعدل مقعد بكل دائرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.