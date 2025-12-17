اليوم انطلاق جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في الإسماعيلية

18 حجم الخط

تشهد محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، انطلاق انتخابات جولة الإعادة بدوائرها الثلاثة، وتجرى الانتخابات البرلمانية وسط إجراءات تنظيمية مشددة.

التنافس على 3 مقاعد بمجلس النواب

وينافس المرشحون في جولة الإعادة بمجلس النواب على ثلاثة مقاعد، وتجرى المنافسة بالدائرة الأولى بين كل من المرشحين حسين عبد ربه، ومحمد الصافي، وبالدائرة الثانية محمد طلبة وسلمان اليماني، فيما ينافس بالدائرة الثالثة كل من المرشحين أحمد محمد عبدالله الشهير بحماية رشدى، وسامي سليم.

نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد المقار الانتخابية

وعلى صعيد آخر كان قد تفقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، عددًا من المقار الانتخابية بالإسماعيلية وبمركز ومدينة فايد ( لجنة المركز الثقافي بمركز فايد، لجنة مدرسة فايد الإعدادية بنات)، والمعدة لاستقبال الناخبين الذي يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥م "جولة الإعادة"، والمقرر عقدها يومي الأربعاء والخميس الموافقين ١٧، و١٨ ديسمبر الجاري.

إعداد كافة مقار اللجان الانتخابية

وذلك لمتابعة استعدادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والإجراءات الخاصة بعملية الانتخابات التي تم اتخاذها، وللتأكد من الانتهاء من إعداد كافة المقار لاستقبال الناخبين بالمحافظة، والبالغ عددهم نحو ١٠٠٩٦٦٠ ناخبًا يقومون بالتصويت في ١٦٨ مركزًا انتخابيًّا، لاختيار ٣ مرشحين بالنظام الفردي بثلاث دوائر انتخابية.

مراجعة مصادر الطاقة والمياه

وخلال الجولة أكد نائب محافظ الإسماعيلية على مراجعة كافة مصادر الطاقة والمياه والتأكد من نظافة محيط المقار الانتخابية، بالإضافة الي توفير مظلات وأماكن انتظار للمواطنين حتى تتم العملية الانتخابية بسهولة ويسر.

تشكيل غرفة عمليات بكل وحدة محلية

ومن جانبه كان قد وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشكيل غرفة عمليات بكل وحدة محلية، وربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، وضمان سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو طوارئ ميدانية، وتكليف اللجان المشكلة من المختصين بمراجعة المقار الانتخابية والتأكد من صلاحيتها ورفع كفاءة الخدمات بها والتأكيد على مراجعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى المراكز الانتخابية ورفع أي إشغالات بها.

رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات

بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لنشر سيارات الإسعاف وتوزيعها بالقرب من المراكز الانتخابية لمواجهة أي طارئ، فضلًا عن توفير كراسي متحركة لخدمة كبار السن وذوي الهمم خلال الإدلاء بأصواتهم، وذلك بالتنسيق مع مديريات التضامن والشباب والرياضة والصحة، كما شدد المحافظ على توفير أماكن انتظار للمواطنين وممرات جيدة، وعمل مظلات أمام مقار اللجان لتسهيل ممارسة الحق الدستوري في التصويت دون تمييز وبما يحفظ كرامة جميع المواطنين.

وأكد محافظ الإسماعيلية "دورنا هو تيسير جميع الإجراءات والتجهيزات المطلوبة لنجاح العملية الانتخابية دون أي تدخل في اختيارات الناخبين أو توجيههم أو الانحياز لأي مرشح، فهدفنا هو أن تسير الانتخابات، بشكل منظم، يليق بتاريخ مصر العريق مع توفير كافة سبل الراحة لكل المشاركين، ومتابعة مستمرة لكل مراحل التجهيز".

رافق نائب محافظ الإسماعيلية خلال جولته، محمد علي رئيس مركز ومدينة فايد.

