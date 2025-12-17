الأربعاء 17 ديسمبر 2025
كريم فؤاد يواصل برنامجه العلاجي في الأهلي للتعافي من الإصابة

واصل كريم فؤاد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء جلسات العلاج الطبيعي في إطار البرنامج العلاجي الذي وضعه الجهاز الطبي، لتأهيله من الإصابة التي تعرض لها بجزع في الرباط الصليبي وجزع في الرباط الداخلي للركبة، خلال مشاركته مع المنتخب الوطني ببطولة كأس العرب.

وحرص الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، على عقد جلسة مع كريم فؤاد للاطمئنان على حالته وتقدمه في برنامج العلاج، مع استمرار الفحوصات الدورية التي يخضع لها.

الأهلى يستعد لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة ضمن منافسات كأس عاصمة مصر

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

 من المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره فريق سيراميكا يوم الجمعة المقبل الموافق 19 من شهر ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر. 

كما يلعب الأهلي مع غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون سبورت مباريات  النادي الأهلي في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

