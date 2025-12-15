الإثنين 15 ديسمبر 2025
مدير تعليم القليوبية يضع اللمسات النهائية لاستعدادات امتحانات نصف العام

عقد مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية اجتماعًا موسعًا مع مديري عموم الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة لوضع اللمسات النهائية لاستعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول وتأمين المدارس المخصصة كمقار للجان الانتخابية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

الاستعدادات لامتحانات نصف العام

وناقش الاجتماع الاستعدادات الجارية لانطلاق ماراثون امتحانات نصف العام إلى جانب التنسيق الكامل لتأمين مقار اللجان الانتخابية التي ستشهد جولة الإعادة الثانية للانتخابات البرلمانية، حيث شدد مدير التعليم بالقليوبية على الالتزام الكامل بكافة التعليمات والضوابط المنظمة لسير الامتحانات وتهيئة المناخ المناسب للطلاب داخل اللجان بما يضمن أداء الامتحانات في أجواء هادئة ومستقرة.

 الانتهاء من تدريس المناهج وفق الخطة الزمنية المعتمدة

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية على ضرورة الانتهاء من تدريس المناهج وفق الخطة الزمنية المعتمدة وعدم عقد امتحانات خلال أعياد الأقباط  أيام 5 و6 و7 يناير المقبل، وعقد امتحان المواد خارج المجموع للشهادة الإعدادية (التربية الفنية والتربية الدينية) يوم الخميس الموافق 15 يناير، وعقد امتحانات المواد خارج المجموع لصفوف النقل قبل الامتحانات الأساسية خلال شهر يناير مع انتظام اليوم الدراسي.

كما تم التأكيد على الانتهاء من أعمال التقييمات للصفين الأول والثاني الابتدائي واستكمال اليوم الدراسي لجميع الصفوف حتى بدء الامتحانات الرسمية يوم 10 يناير المقبل ومراعاة أن تكون الأسئلة مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية وفي مستوى جميع الطلاب مع مراعاة الفروق الفردية والالتزام بتعليمات الوزارة بشأن الامتحانات التجريبية للبرمجة والصفين الأول والثاني الثانوي.

وشدد الاجتماع على ضرورة الانتهاء من تجهيز جميع لجان الامتحانات من حيث النظافة والإضاءة والتهوية والمقاعد وتوافر الزائرات الصحيات وتفعيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية وربطها بغرفة عمليات المديرية والإبلاغ الفوري عن أي أحداث طارئة داخل اللجان إلى جانب وضع خطة دقيقة لتأمين نقل الأسئلة وتسليم أوراق الامتحانات وفق أعلى معايير السرية والأمان والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية المختصة.

كما أكد مدير تعليم القليوبية على الدور المحوري لمديري الإدارات في المتابعة الميدانية المستمرة ورفع تقارير يومية عن سير الامتحانات والانتخابات والتعامل الفوري مع أي معوقات طارئة لضمان خروج العمليتين التعليمية والانتخابية في أفضل صورة تنظيمية وبما يعكس حالة الجاهزية والانضباط داخل مدارس القليوبية.

وتناول الاجتماع دور المديرية في إنجاح انتخابات مجلس النواب 2025، حيث أكد مدير التعليم على الحيادية التامة للمؤسسات التعليمية وجاهزية المدارس المختارة كـ مقار انتخابية وتأمينها بالكامل لاستقبال الناخبين في المواعيد المحددة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

