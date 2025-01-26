وزير التعليم: نظام الثانوية العامة الحالي قاسي على الطلاب وأولياء الأمور

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام الثانوية العامة الحالي قاسي على الطلاب وأولياء الأمور.

وقال وزير التربية والتعليم خلال الحوار المجتمعي حول نظام البكالوريا إن امتحان الثانوية العامة الحالي يحدد مصير الطالب طوال عمره، مؤكدا أن الهدف الرئيسي لمقترح شهادة البكالوريا المصرية إتاحة الفرصة للطالب لتحديد مستقبله.

وأضاف:"منفتحون على أي مقترحات تقدم ونواصل جلسات الحوار المجتمعي للإلمام بكافة الآراء"، مؤكدا أن معلمي مصر هم من سيغيرون شكل التعليم في مصر.

وانطلقت منذ قليل، جلسة الحوار المجتمعي مع 2600 مدير مدرسة إعدادية وثانوية على مستوى الجمهورية حول مقترح "شهادة البكالوريا المصرية".

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التفاصيل الكاملة لنظام البكالوريا المصرية لجميع المراحل التعليمية.

نظام البكالوريا المصرية

وقدم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عرضا لنظام شهادة البكالوريا المصرية كبديل للثانوية العامة، والمقرر تطبيقه بدءًا من الصف الأول الثانوي العام المقبل.

عرض نظام شهادة شهادة البكالوريا المصرية كبديل للثانوية العامة

يهدف النظام إلى: تنمية المهارات الفكرية والنقدية. التعلم متعدد التخصصات. التقييم المستمر وتقسيم المواد على عامين. الاعتراف الدولي بفرص متعددة للطلاب.



هيكل النظام الجديد لـ شهادة البكالوريا المصرية كبديل للثانوية العامة

المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي): مواد أساسية تشمل: التربية الدينية، اللغة العربية، التاريخ المصري، الرياضيات، العلوم المتكاملة، الفلسفة والمنطق، واللغة الأجنبية الأولى. مواد إضافية خارج المجموع: اللغة الأجنبية الثانية، البرمجة، وعلوم الحاسب.

المرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي): مواد أساسية: اللغة العربية، التاريخ المصري، واللغة الأجنبية الأولى. مواد تخصصية حسب المسار الذي يختاره الطالب: الطب وعلوم الحياة. الهندسة وعلوم الحساب. الأعمال. الآداب والفنون.



تفاصيل شهادة البكالوريا المصرية كبديل للثانوية العامة

فرص امتحان متعددة سنويًا برسوم 500 جنيه للمحاولة الثانية وما بعدها.

درجات المواد تُحتسب من 100 درجة لكل مادة، والمجموع النهائي بجمع درجات المواد السبع.

يمكن للطالب إعادة الامتحان لتحسين الدرجات، وترسل جميع المحاولات لمكتب التنسيق.

توجيهات رئيس الوزراء بشأن شهادة البكالوريا المصرية كبديل للثانوية العامة:

مناقشة آليات التنفيذ في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية.

التوافق على صيغة نهائية تُطرح للحوار المجتمعي قبل بدء التطبيق.

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