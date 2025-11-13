تعليم القليوبية يعلن نتائج مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الابتدائية

18 حجم الخط

اختُتمت اليوم فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة" للمرحلة الابتدائية بالقليوبية في موسمها الحالي، والتي شهدت منافسات قوية وروحًا تنافسية عالية بين الطلاب، وذلك بالتنسيق مع التوجيه العام للمواد الدراسية الأساسية.

جاءت المسابقة تحت رعاية محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، وبإشراف مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

وشارك في فعاليات اليوم الختامي للمسابقة 4 مدارس تمثل 4 إدارات تعليمية، حيث ضم كل فريق 4 طلاب، ليصل عدد الطلاب المشاركين إلى 16 طالبًا وطالبة، من إجمالي 48 طالبًا شاركوا منذ انطلاق المسابقة على مستوى المحافظة.

وأوضح مصطفى عبده أن المسابقة شملت اختبار الطلاب في المواد الأساسية: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم، والدراسات الاجتماعية، مشيرا إلى أنها شهدت أجواءً حماسية ومنافسة شريفة بين الطلاب في مرحلتها النهائية.

وأضاف أن مسابقة "أوائل الطلبة" تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة والمسابقات التي تنظمها إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والمراحل المختلفة، بهدف النهوض بالعملية التعليمية، ودعم روح المنافسة بين الطلاب، وتشجيع المتفوقين علميًا.

وأسفرت النتائج النهائية للمسابقة عن فوز المدارس التالية:

المركز الأول: مدرسة المساعي الخاصة – إدارة العبور التعليمية.

المركز الثاني: مدرسة عثمان بن عفان الابتدائية – إدارة بنها التعليمية.

المركز الثالث: مدرسة سما ابن خلدون الخاصة – إدارة شرق شبرا التعليمية.

المركز الرابع: مدرسة عمر بن الخطاب بالعمار – إدارة طوخ التعليمية.

وفي كلمته، أشاد مدير المديرية بالمستوى المتميز الذي أظهره جميع الطلاب المشاركين، مؤكدًا أن المسابقة لا تهدف فقط إلى التفوق العلمي، بل تسعى أيضًا إلى تنمية شخصية الطالب وبناء قدرته على التفكير النقدي والإبداع وتحمل المسؤولية.

كما وجه عبده الشكر والتقدير لموجهي المواد الدراسية على مستوى المحافظة والإدارات التعليمية، تقديرًا لجهودهم المخلصة في إعداد الأسئلة ومتابعة سير المسابقة بكل دقة وحيادية.

وفي ختام الفعاليات، تم تكريم الفرق الفائزة وتوزيع شهادات التقدير على الطلاب، وسط أجواء من الفرح والفخر بالإنجاز الأكاديمي الذي يعكس تميز طلاب القليوبية.

