نقل المعلمين المتسببين بواقعة الرسوب الجماعي بالقليوبية لمدارس أخرى والتحقيقات تكشف كارثة

انتهت التحقيقات المبدئية في واقعة الرسوب الجماعي داخل مدرسة أجهور الكبرى الإعدادية بنين للتعليم الأساسي بإدارة قها التعليمية بـ القليوبية، بنقل 5 معملين متسببين في الواقعة إلى مدارس أخرى، فيما لم تنته التحقيقات والتي كشفت مفاجأة بأن الواقعة ليست الأولى، وتكررت على مدار عامين.

محافظ القليوبية: منح درجات الرأفة كاملة لـ 500 طالب راسب بمدرسة أجهور الإعدادية بقها

محمد جبران يسلم عقود عمل لذوي الهمم في القليوبية

بعد رسوب 500 طالب من مدرسة واحدة.. محافظ القليوبية إعطاء درجات الرأفة كاملة للطلاب الراسبين بمدرسة أجهور الإعدادية بقها

ووجه محافظ القليوبية  وكيل وزارة التربية والتعليم مصطفى عبده بتشكيل لجان على أعلى مستوى للفحص والتيسير على أولياء الأمور، وعلى الفور قام مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بإصدار تعليمات فورية، موضحا أن مصلحة الطلاب خط أحمر لا تقبل التهاون والتقصير

 وتوجهت الدكتورة أمنية فاروق مدير عام إدارة قها التعليمية والفريق المعاون بالإدارة إلى المدرسة، وتم تشكيل اللجان القانونية، وتم الفحص والعرض على المحافظ.

 

وقرر المحافظ منح درجات الرأفة للطلاب الراسبين ،والذين رسبوا على درجة أو اثنتين أو ثلاثة وفقا للقواعد والقوانين واللوائح، ومراجعة كافة أوراق الامتحانات في الترمين الأول والثاني، وإعداد تقرير مفصل بأسباب تدني النتيجة بمجمع مدرسة أجهور الكبرى الإعدادية والمحاسبة الفورية للمتسبب والمخطئ.

 

شكوى لمحافظة القليوبية، بسبب رسوب حوالي 500 طالب 


فى وقت سابق تقدم عدد كبير من أولياء أمور طلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى في مدرسة أجهور الكبرى للتعليم الأساسي  بنين، بشكوى لـ محافظة القليوبية، بسبب رسوب حوالي 500 طالب من أبنائهم  في الصفين  الأول والثاني بامتحانات نهاية العام الدراسى 2025.

وأكد أولياء الأمور فى شكواهم أن رسوب أولادهم كارثة تعليمية غير مسبوقة، وليس لضعف مستواهم، بل نتيجة مباشرة لتقصير واضح من بعض المعلمين الذين تركوا الحصص الدراسية دون شرح، وانشغلوا بجمع الأموال من الدروس الخصوصية.

وطالب أولياء الأمور بفتح تحقيق عاجل وشامل في هذه الواقعة ومحاسبة المسؤولين عنها، وإعادة النظر في نتائج الطلاب المتضررين وإنصافهم، وفرض رقابة صارمة على المدرسة لضمان أداء المعلمين لواجباتهم، واتخاذ إجراءات حاسمة.

عم طارق برس: «ما فكرتش في نفسي».. بطل واقعة مزلقان بني سويف يكشف تفاصيل إنقاذه شابًا من الموت

