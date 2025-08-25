نقل المعلمين المتسببين بواقعة الرسوب الجماعي بالقليوبية لمدارس أخرى والتحقيقات تكشف كارثة

انتهت التحقيقات المبدئية في واقعة الرسوب الجماعي داخل مدرسة أجهور الكبرى الإعدادية بنين للتعليم الأساسي بإدارة قها التعليمية بـ القليوبية، بنقل 5 معملين متسببين في الواقعة إلى مدارس أخرى، فيما لم تنته التحقيقات والتي كشفت مفاجأة بأن الواقعة ليست الأولى، وتكررت على مدار عامين.

بعد رسوب 500 طالب من مدرسة واحدة.. محافظ القليوبية إعطاء درجات الرأفة كاملة للطلاب الراسبين بمدرسة أجهور الإعدادية بقها

ووجه محافظ القليوبية وكيل وزارة التربية والتعليم مصطفى عبده بتشكيل لجان على أعلى مستوى للفحص والتيسير على أولياء الأمور، وعلى الفور قام مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بإصدار تعليمات فورية، موضحا أن مصلحة الطلاب خط أحمر لا تقبل التهاون والتقصير

وتوجهت الدكتورة أمنية فاروق مدير عام إدارة قها التعليمية والفريق المعاون بالإدارة إلى المدرسة، وتم تشكيل اللجان القانونية، وتم الفحص والعرض على المحافظ.

وقرر المحافظ منح درجات الرأفة للطلاب الراسبين ،والذين رسبوا على درجة أو اثنتين أو ثلاثة وفقا للقواعد والقوانين واللوائح، ومراجعة كافة أوراق الامتحانات في الترمين الأول والثاني، وإعداد تقرير مفصل بأسباب تدني النتيجة بمجمع مدرسة أجهور الكبرى الإعدادية والمحاسبة الفورية للمتسبب والمخطئ.

شكوى لمحافظة القليوبية، بسبب رسوب حوالي 500 طالب



فى وقت سابق تقدم عدد كبير من أولياء أمور طلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى في مدرسة أجهور الكبرى للتعليم الأساسي بنين، بشكوى لـ محافظة القليوبية، بسبب رسوب حوالي 500 طالب من أبنائهم في الصفين الأول والثاني بامتحانات نهاية العام الدراسى 2025.

وأكد أولياء الأمور فى شكواهم أن رسوب أولادهم كارثة تعليمية غير مسبوقة، وليس لضعف مستواهم، بل نتيجة مباشرة لتقصير واضح من بعض المعلمين الذين تركوا الحصص الدراسية دون شرح، وانشغلوا بجمع الأموال من الدروس الخصوصية.

وطالب أولياء الأمور بفتح تحقيق عاجل وشامل في هذه الواقعة ومحاسبة المسؤولين عنها، وإعادة النظر في نتائج الطلاب المتضررين وإنصافهم، وفرض رقابة صارمة على المدرسة لضمان أداء المعلمين لواجباتهم، واتخاذ إجراءات حاسمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.