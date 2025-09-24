تكريم وكيل المعاهد للمناطق الأزهرية ومستشار اللغة العربية (صور)

نظم قطاع المعاهد الأزهرية احتفالية لتكريم فضيلة الشيخ عوض الله عبد العال، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون المناطق والخدمات، وفضيلة الدكتور عبدالله هاشم، مستشار اللغة العربية، ومدير عام المرحلة الإعدادية بالقطاع، وذلك بعد بلوغهما السن القانونية للتقاعد، تقديرًا لما قدماه من عطاء وجهود مشهودة في خدمة العملية التعليمية بالأزهر الشريف.



حضر الاحتفالية عدد من قيادات الأزهر الشريف، على رأسهم أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، وأ.د/ نظير عياد، مفتي الجمهورية، وأ.د/ محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وأ.د/ حسن الصغير، رئيس الأكاديمية العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، وأ.د/ نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، والأستاذ عصام القاضي، رئيس قطاع مدن البعوث، وعدد كبير من قيادات القطاعات الأزهرية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والتعليم والعاملين بالقطاع، الذين أشادوا بما قدمه المُكرَّمان من مسيرة طويلة في خدمة طلاب العلم ورعاية المنظومة التعليمية.



وأكد الحضور أن هذا التكريم يأتي تعبيرًا عن الوفاء والعرفان لكل من بذل جهدًا صادقًا في خدمة الأزهر الشريف، مشددين على أن العطاء في الأزهر لا يتوقف ببلوغ سن التقاعد، بل يبقى أثره حاضرًا في نفوس الطلاب والمعلمين والناس أجمعين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.