الأربعاء 24 سبتمبر 2025
أخبار مصر

تكريم وكيل المعاهد للمناطق الأزهرية ومستشار اللغة العربية (صور)

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

نظم قطاع المعاهد الأزهرية احتفالية لتكريم فضيلة الشيخ عوض الله عبد العال، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون المناطق والخدمات، وفضيلة الدكتور عبدالله هاشم، مستشار اللغة العربية، ومدير عام المرحلة الإعدادية بالقطاع، وذلك بعد بلوغهما السن القانونية للتقاعد، تقديرًا لما قدماه من عطاء وجهود مشهودة في خدمة العملية التعليمية بالأزهر الشريف.


حضر الاحتفالية عدد من قيادات الأزهر الشريف، على رأسهم  أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، وأ.د/ نظير عياد،  مفتي الجمهورية، وأ.د/ محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وأ.د/ حسن الصغير، رئيس الأكاديمية العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، وأ.د/ نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، والأستاذ عصام القاضي، رئيس قطاع مدن البعوث، وعدد كبير من قيادات القطاعات الأزهرية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والتعليم والعاملين بالقطاع، الذين أشادوا بما قدمه المُكرَّمان من مسيرة طويلة في خدمة طلاب العلم ورعاية المنظومة التعليمية.


وأكد الحضور أن هذا التكريم يأتي تعبيرًا عن الوفاء والعرفان لكل من بذل جهدًا صادقًا في خدمة الأزهر الشريف، مشددين على أن العطاء في الأزهر لا يتوقف ببلوغ سن التقاعد، بل يبقى أثره حاضرًا في نفوس الطلاب والمعلمين والناس أجمعين. 

الأزهر الشريف الشيخ ايمن عبدالغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية شيخ الأزهر قطاع المعاهد الأزهرية مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين مستشار شيخ الأزهر وكيل الأزهر المعاهد الأزهرية

