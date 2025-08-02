السبت 02 أغسطس 2025
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ندوات للتوعية بترشيد استهلاك المياه في مساجد الشرقية

ندوات توعوية بالمساجد
ندوات توعوية بالمساجد لأهمية ترشيد إستهلاك المياه

أكد المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية أنه تنفيذًا لبروتوكول التعاون بين الشركة ومديرية أوقاف الشرقية وتفعيلا لمبادرة بداية قامت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بالتنسيق مع عدد من الأئمة والخطباء بمراكز ومدن ديرب نجم وكفر صقر وصان الحجر ومنشأة أبو عمر وأولاد صقربتنظيم ندوات تثقيفية لتوعية المصلين. 

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وتهدف الندوات لترشيد استهلاك المياه والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي والتعريف بالخدمات المقدمة من الشركة بالاضافة إلى إجراء أعمال الصيانة العاجلة للسباكة بدورات المياه وتركيب قطع موفره بالمساجد وتنظيم ورش عمل لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة.

فيما أكد الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف أنه في ظل التعاون المشترك مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية تم وضع خطة التوعية بترشيد استهلاك المياه ضمن خطة عمل المديرية وذلك للتعريف بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد مهم ورئيسي للحياة، وتفعيلًا لدور الأئمة الدعوي في توعية المواطنين بالمساجد، ومختلف الفعاليات الدينية، ودور الدين في الحفاظ على نعمة مياه الشرب وأن جعلها الله عز وجل مصدر للحياة.

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كما أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية التعاون والتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الأوقاف في تنظيم حملات التوعية للمواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد هام ورئيسي للحياة والذي يأتي تفعيلًا لدور الائمة الدعوي في توعية المواطنين بالمساجد ومختلف الفعاليات الدينية وصولًا لتحقيق الأمن المائي المستدام.

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مبادرة بداية اوقاف الشرقية الدكتور محمد ابراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف محافظة الشرقية التنسيق مع عدد من الائمة المشاركة المجتمعية منشاه ابوعمر واولاد صقر

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