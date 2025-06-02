أوقاف الشرقية: تجهيز 5817 ساحة ومسجد استعدادا لصلاة عيد الأضحى

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اليوم الإثنين، مع الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف استعدادات المديرية لاستقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك والتأكد من تجهيز المساجد والساحات المقرر أداء صلاة العيد بها وإجراء أعمال النظافة والتطهير والتعقيم للحفاظ على صحة وسلامة المصلين.

تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا

وقالت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمي عن محافظة الشرقية: إن محافظ الشرقية أشاد بجهود وزارة الأوقاف للنهوض بالخطاب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحة، وكذلك تعاونها المثمر مع المحافظة في تقديم كافة أوجه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا بمختلف القرى والمراكز ليحيوا حياة كريمة.

انتهاء كافة إجراءات تجهيز وفرش الساحات والمساجد

وثمن دور مديرية أوقاف الشرقية في نشر تعاليم الإسلام السمحة القائمة على الوسطية والإعتدال، وكذلك أعمال إحلال وتجديد بيوت الله وإنهاء كافة الإجراءات التي تتعلق بتجهيز وفرش المساجد وتكثيف الدور الدعوى والوطني في خدمة الدعوة الإسلامية.

الدكتور محمد ابراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف

ومن جانبه أشار الدكتور محمد ابراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف إلى أنه في إطار استعدادات المديرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك تم تجهيز٥٠٠٠ مسجدًا تشرف عليهم المديرية إداريًا ودعويًا بجانب ( ٨١٧) ساحة كائنة بمراكز الشباب وأفنية المدارس وأراضي فضاء تم معاينتهم وتبين صلاحيتهم لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك،

تكليف 1634 خطيب معتمد ومصرح له بالخطابة

مع تكليف ( ١٦٣٤) إمام وخطيب معتمد ومصرح له من وزارة الأوقاف (أساسي – احتياطي) بكل مسجد وساحة لتأدية صلاة العيد، لافتًا إلى أن الوزارة وضعت عدة ضوابط لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك منها أن تكون خطبة العيد في حدود 10 دقائق كالجمعة، مع الالتزام بخطبة العيد الموحدة نصًا أو مضمونًا فضلا عن السماح باصطحاب الأطفال لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك وذلك لإدخال البهجة عليهم، مع ضرورة تخصيص مكان للسيدات في أخر المصلى أو في جانبه بشرط وجود حائل أو حاجز يفصل بينهما فى حالة الصلاة بالساحات.

وضع حوائل بين الرجال والنساء

ووضعت المديرية ضوابط للصلاة وهى انه لا ينبغي أن تُصلِّي المرأة بجوار الرجل إلا في وجود حائل بينهما. والاستعانة بالواعظات في تنظيم صلاة عيد الأضحى لعام (١٤٤٦ هـ)/(٢٠٢٥م) بمصليات السيدات خاصة في الساحات المخصصة وذلك لتحقيق الضوابط الشرعية دون أي مخالفة شرعية.

تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية لمتابعة الصلاة

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وأخرى فرعية بالإدارات التابعة لها لمتابعة تنفيذ كافة التعليمات الواردة من وزارة الأوقاف ورصد أي مخالفات والتعامل معها وفقًا للإجراءات القانونية.

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