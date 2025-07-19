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أوقاف الشرقية تنظم قافلة دعوية كبرى بمساجد الحسينية

أوقاف الشرقية
أوقاف الشرقية

أكد الدكتور محمد ابراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية أن المديرية قامت بتنفيذ فعاليات القافلة الدعوية الكبرى بمساجد مركز ومدينة الحسينية تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة " لبناء الإنسان وبمشاركة نخبة متميزة من علماء الأزهر والأوقاف وذلك بحضور محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية.

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 وقال حامد وكيل وزارة الأوقاف أن القافلة الدعوية جاءت فى إطار إهتمام  وزارة الأوقاف بنشر المنهج الوسطي الذي تتبناه  وزارة الأوقاف كما تم عقد لقاء الطفل وتكريم عدد من الأطفال حفظة القرآن الكريم.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على الدور البارز لوزارة الأوقاف في النهوض بالخطاب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال. 

أوقاف الشرقية تُنظم قافلة دعوية كبرى بمساجد مدينة بلبيس

واشاد بدور مديرية أوقاف الشرقية في تنظيم الأنشطة الدعوية من مجالس علمية وفقهية وحديثية ودعوية في مختلف مساجد المحافظة لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وقطع الطريق أمام دعاة التشدد والغلو وجماعات التطرف والإرهاب.

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بداية جديدة لبناء الإنسان الدكتور محمد ابراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف محافظة الشرقية تنفيذ القافلة الدعوية مساجد مركز الحسينية المبادرة الرئاسية

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