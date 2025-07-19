أوقاف الشرقية تنظم قافلة دعوية كبرى بمساجد الحسينية

أكد الدكتور محمد ابراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية أن المديرية قامت بتنفيذ فعاليات القافلة الدعوية الكبرى بمساجد مركز ومدينة الحسينية تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة " لبناء الإنسان وبمشاركة نخبة متميزة من علماء الأزهر والأوقاف وذلك بحضور محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية.

وقال حامد وكيل وزارة الأوقاف أن القافلة الدعوية جاءت فى إطار إهتمام وزارة الأوقاف بنشر المنهج الوسطي الذي تتبناه وزارة الأوقاف كما تم عقد لقاء الطفل وتكريم عدد من الأطفال حفظة القرآن الكريم.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على الدور البارز لوزارة الأوقاف في النهوض بالخطاب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال.

واشاد بدور مديرية أوقاف الشرقية في تنظيم الأنشطة الدعوية من مجالس علمية وفقهية وحديثية ودعوية في مختلف مساجد المحافظة لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وقطع الطريق أمام دعاة التشدد والغلو وجماعات التطرف والإرهاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.