وزير الاتصالات يفتتح مقر مركز مراقبة الطيف الترددي بالجيزة

د عمرو طلعت خلال
د عمرو طلعت خلال الافتتاح
افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مقر مركز مراقبة الطيف الترددي التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمحافظة الجيزة، بحضور المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد الوطنية ودعم تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات.

منظومة مراقبة الطيف الترددي

وتُعد منظومة مراقبة الطيف الترددي إحدى الركائز الأساسية لضمان كفاءة استخدام الطيف الترددي، باعتباره موردًا وطنيًا محدودًا، حيث تسهم في إحكام الرقابة على استخدامه، والحد من التداخلات الضارة، وضمان الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة وكفاءة الخدمات اللاسلكية المقدمة بالسوق المصري، ودعم استدامة وتطور قطاع الاتصالات.

وخلال جولته التفقدية بالمركز، اطلع الدكتور عمرو طلعت على عرضٍ تفصيلي قدّمه اللواء محمد سعيد، نائب رئيس الجهاز للبنية التحتية والطيف الترددي، تناول خلاله الإمكانات الفنية للمقر الجديد، ومنظومة مراقبة الطيف الترددي المطوّرة، ودورها المحوري في تطوير آليات الرقابة الفنية وتعزيز كفاءة إدارة الطيف الترددي.

كما اطلع الدكتور عمرو طلعت على عدد من المكونات الحيوية، شملت مركز التحكم الخاص بمنظومة مستشعرات مراقبة الطيف الترددي الموزعة في مختلف أنحاء الجمهورية، ومعمل القياسات المتخصصة الذي يضم مجموعة متطورة من أجهزة ومعدات قياس الطيف الترددي المعملية والميدانية، إلى جانب ورشة الدعم الفني المسؤولة عن إصلاح ورفع كفاءة الأجهزة والمعدات، فضلًا عن المحطات المتنقلة لمراقبة الطيف الترددي، والتي تمثل حلولًا مرنة وسريعة الاستجابة للتعامل مع مشكلات التداخلات اللاسلكية في مختلف المناطق.

جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات 

تنظيم الاتصالات يفتتح فرعه بالغردقة لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

تنظيم الاتصالات يحذر من محاولات اختراق للهواتف المحمولة فى مصر (فيديو)

يأتي افتتاح هذا المقر في إطار جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تعزيز كفاءة إدارة ومراقبة الطيف الترددي، ودعم جودة واستقرار الخدمات اللاسلكية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المصري، ومواكبة التطور المتسارع في تقنيات الاتصالات، وتعزيز مكانة مصر باعتبارها مركزًا إقليميًا رائدًا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

