الست.. حِرْشَة؟!

18 حجم الخط

لم أكن أنوي الكتابة عن فيلم الست أو صُناعِه الذي اتهرى يا ولداه كتابه ونقد ما بين تهليل المؤيدون والهجوم على المعارضين، وكأنهم ارتكبوا خطيئةً لا تغتفر، وكأن الفن له الحرية المطلقة في الطرح والتناول دون حدود.



ولكنني شاهدت مؤلف الفيلم في حديث متلفز –حلوة متلفز دي– والحقيقة استفزني جدًا للكتابة من أول جلسته التي تصوره مغرورًا، وربما هو ليس كذلك، مرورًا بهدوئه المبالغ فيه وصولًا إلى حرشة،

فكلنا يعلم أن الفيلم أظهر الست مدخنة، والحقيقة أنني قدمت مذكراتها في أحد برامجي التي كتبها الأستاذ الرائع محمود عوض، ولكنه لم يذكر ذلك..

ورغم أنني لا أعرف ما الهدف من تقديم هذه الزاوية في الفيلم، ورغم قناعاتي بأن الشخصيات العامة ليسوا ملائكة، ولكن الأمر يختلف إذا كتبوا هم مذكراتهم عن ما تتناوله الأعمال الدرامية من واقع كتب أخرى أو روايات الآخرين أو صور لهذه الشخصيات.



أعود لحوار السيد المؤلف حين سألته المذيعة عن طريقة مسكة الست للسيجارة، وهو الأمر الذي أصابها بالانزعاج، وكأنه عادي أن تقدم الست مدخنة، والأزمة كلها في الطريقة وكان رده ليه لأ لماذا لا نقدم الست كأي ست مصرية حرشة.



حرشة؟! حرشة إزاي حضرتك وما هي الحرشنة هذه؟ ومن أين جئت بها؟ ولماذا صمتت مقدمة البرنامج عن سؤاله في مقصده بحرشة؟ إيه جو الطرشجية ده؟ وهل هي كلمة عادية وأنا متخلفة عن الركب ودقة قديمة؟

كلمة سخيفة مهينة مرفوضة موجبة للاعتذار، ولا أفهمها ولأول مرة أسمعها وصفًا للست المصرية عمومًا، وهل هي حرشة عندما تمسك بالسيجارة؟ وماذا لو أمسكت بكأس خمر؟ هل سترتفع درجة الحرشنة؟ وإذا كنت تقصد قوية لماذا لم تقلها كذلك، واستخدمت هذاه المفردة العجيبة.

سخف وهراء وعبث بالجملة أصبح يخرج علينا من أشخاص المفترض أنهم مثقفون واعون، يحرصون على انتقاء كلماتهم وألفاظهم خاصة عندما يتحدثون في وسائل الإعلام، ويبدو أن هذا يحدث مع السيد المؤلف بشكل لافت للنظر، فهو القائل لو كنت بعمل فيلم عن رسول كان يبقى أسهل..

وأريد أن ألفت نظر سيادته أن الأنبياء لا يجسدون في أعمال درامية بفتوى الأزهر الشريف، وأيضا لا أفهم ما العلاقة ولماذا هذا الطرح من الأساس؟! بس كله كوم وحرشة دي كوم تاني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.