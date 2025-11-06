الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

أحيط سيادتكم علمًا

18 حجم الخط

على قدر علمي فهمي نظمي رسمي أنه مع انتخاب مجلس نواب جديد ستتغير الحكومة، ولأنني سيدة مصرية انحدرت دحرجةً من الطبقة الوسطى إلى درجة أولى ممتاز فقر، فأنا أنبه للحكومة القادمة أنني جبت آخري، ووصلت إلى سطوح المرار الطافح دون مصعد، فَقُطع نَفَسي، وبناء عليه أقول إنني أحيط سيادتكم علمًا أن لي مجموعة من الطلبات، أرجو أن تأخذوها بعين الإعتبار وتضعوها نصب أعينكم وليس في بطون أدراج مكاتبكم.

أولها أستحلفكم بكل غالٍ ونفيس لديكم من مجوهرات وفلل وشاليهات وعربيات وخلافه، إلهي تنستروا لا داعي لمعايرتنا بما تفعلونه من أجلنا نحن أفراد الشعب المُتِعب، الذي كاد أن يوصلكم إلى مرحلة أشق هدومي منكم بطلباته المبالغ فيها، من أكل وشرب وكسوه وتعليم وصحة وطرق ممهدة ورواتب تكفي حاجته وخلافه، أصل حضرتك نحن دافعو الضرائب التي وبحسب تصريحاتكم تمثل 85% من الدخل.

 ثاني الطلبات أنه وعند اختياركم للسادة الوزراء الجدد عليكم مراعاة التخصص، نعم إن منصب الوزير منصب سياسي بالأساس، ولكن لا يجوز بل يكاد يكون من الكبائر سياسيًا أن يكون وزير الآثار خريج كلية الخدمة الإجتماعية ووزير الزراعة خريج تجارة، نعم، إن جامعة القاهرة في الجيزة ولكنه مثالٌ غير قابل للتعميم، كما أطالبكم بوضع شهادات من تختارونهم على جهاز كشف الكذب قبل حلف اليمين.

ثالثًا بالله عليكم اقعدوا لنا في حتة واحدة، بمعنى أن يكون لكم مقرٌ واحدٌ ولا داعي لمقر صيفي وآخر شتوي، لأنه يذكرني بتعبير الصوت الشتوي والصوت الصيفي الذي ابتكرته إحداهن في ذلك الفاصل الكوميدي البايخ الذي يقدم بين البرامج على إحدى القنوات، ثم إن فكرة المقرات الشتوية والصيفية لم نرها من أيام الملكية البائدة، ونحن نريد التخفيف عليكم عناء المشورة رايح جاي من الصيف للشتا، وإن كنتم مُصّرين فرجاء الإكتفاء بالصيفي والشتوي ولا داعي لبقية الفصول.

رابعًا عيلكم بالشفافية أصل إحنا في الأول والآخر أهل فبعضينا، فلا تخجلوا من أن تقولوا لنا الحقائق دون انتقائية، لأن العالم أصبح حجرة صغيرة، واللوتلوب مخلاش يا باشا، وعندما يكون هناك خطأ منكم ضيع مستقبلنا وكسر نفسنا ونكس رؤوسنا أمام أولادنا عادي اعترفوا به صراحة، ونحن سنحاول ألا نَكْنِس عليكم مقام سيدي الطرطوشي.

خامسًا وأنتم ترفعون راية الأسعار خفاقة إلى عنان السماء، عليكم بإلقاء نظرة بسيطة على جيوبنا وأعدكم بأنها ستكون عابرة لن تستغرق برهة من الوقت، لأن جيوبنا خاوية حتى من شوية لب أسمر سوبر لزوم القزقزة والترفيه.

الغباء المشلتت

رابطة السادة المستغربين

وأخيرًا وليس آخرًا لا داعي لأن تقسموا أنكم تبذلون قصارى جهدكم لأسعادنا، إحنا مصدقين وشايفين بعنينا الفارغة ومصدقينكم من غير حلفان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحكومة الحكومة الجديدة انتخابات مجلس النواب الطبقة الوسطى الوزراء الجدد ارتفاع الأسعار فيتو بوابة فيتو الإعلامية فاطمة عمر

مواد متعلقة

رمز الشرشوبة

كابتن هيما

محجبة في أكاديمية رقص

أنا آسف يا مصر

IG الغلابة

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة حول مقتل صاحب محل مكرونة شهير في حلوان

هشم رأسه أمام المارة، تفاصيل مقتل صاحب محل كشري على يد مسجل خطر في حلوان

قفزة في البلدي وانخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025

لديهم ثروة طائلة ولا تهتم بسعر الديك الرومي، لحظة إحراج ترامب لسفيرة السعودية (فيديو)

رويترز: أمريكا تعتزم إنشاء قاعدة في دمشق ضمن اتفاق أمني مع إسرائيل

حبس صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء بالقليوبية

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

تفاصيل أولى جلسات استئناف محاكمة "سفاح المعمورة" بالإسكندرية

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في مصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني ببنك الدولة المركزي اليوم الخميس

سعر الريال العماني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الخميس

ارتفاع في الأصفر وانخفاض أبو جبة، أسعار الفول والعدس اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباس شومان يشرح أحكام الميراث وطرق توزيع التركة في ندوة بـ "خريجي الأزهر"

الإفتاء: العمل في شركات التأمين التجاري جائز ولا شبهة فيه

وكيل المعاهد الأزهرية: اختلاف وجهات النظر لا يفسد للوسطية ودا ولا يقطع للأخوة رحما

المزيد
الجريدة الرسمية