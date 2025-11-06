18 حجم الخط

على قدر علمي فهمي نظمي رسمي أنه مع انتخاب مجلس نواب جديد ستتغير الحكومة، ولأنني سيدة مصرية انحدرت دحرجةً من الطبقة الوسطى إلى درجة أولى ممتاز فقر، فأنا أنبه للحكومة القادمة أنني جبت آخري، ووصلت إلى سطوح المرار الطافح دون مصعد، فَقُطع نَفَسي، وبناء عليه أقول إنني أحيط سيادتكم علمًا أن لي مجموعة من الطلبات، أرجو أن تأخذوها بعين الإعتبار وتضعوها نصب أعينكم وليس في بطون أدراج مكاتبكم.

أولها أستحلفكم بكل غالٍ ونفيس لديكم من مجوهرات وفلل وشاليهات وعربيات وخلافه، إلهي تنستروا لا داعي لمعايرتنا بما تفعلونه من أجلنا نحن أفراد الشعب المُتِعب، الذي كاد أن يوصلكم إلى مرحلة أشق هدومي منكم بطلباته المبالغ فيها، من أكل وشرب وكسوه وتعليم وصحة وطرق ممهدة ورواتب تكفي حاجته وخلافه، أصل حضرتك نحن دافعو الضرائب التي وبحسب تصريحاتكم تمثل 85% من الدخل.

ثاني الطلبات أنه وعند اختياركم للسادة الوزراء الجدد عليكم مراعاة التخصص، نعم إن منصب الوزير منصب سياسي بالأساس، ولكن لا يجوز بل يكاد يكون من الكبائر سياسيًا أن يكون وزير الآثار خريج كلية الخدمة الإجتماعية ووزير الزراعة خريج تجارة، نعم، إن جامعة القاهرة في الجيزة ولكنه مثالٌ غير قابل للتعميم، كما أطالبكم بوضع شهادات من تختارونهم على جهاز كشف الكذب قبل حلف اليمين.

ثالثًا بالله عليكم اقعدوا لنا في حتة واحدة، بمعنى أن يكون لكم مقرٌ واحدٌ ولا داعي لمقر صيفي وآخر شتوي، لأنه يذكرني بتعبير الصوت الشتوي والصوت الصيفي الذي ابتكرته إحداهن في ذلك الفاصل الكوميدي البايخ الذي يقدم بين البرامج على إحدى القنوات، ثم إن فكرة المقرات الشتوية والصيفية لم نرها من أيام الملكية البائدة، ونحن نريد التخفيف عليكم عناء المشورة رايح جاي من الصيف للشتا، وإن كنتم مُصّرين فرجاء الإكتفاء بالصيفي والشتوي ولا داعي لبقية الفصول.

رابعًا عيلكم بالشفافية أصل إحنا في الأول والآخر أهل فبعضينا، فلا تخجلوا من أن تقولوا لنا الحقائق دون انتقائية، لأن العالم أصبح حجرة صغيرة، واللوتلوب مخلاش يا باشا، وعندما يكون هناك خطأ منكم ضيع مستقبلنا وكسر نفسنا ونكس رؤوسنا أمام أولادنا عادي اعترفوا به صراحة، ونحن سنحاول ألا نَكْنِس عليكم مقام سيدي الطرطوشي.

خامسًا وأنتم ترفعون راية الأسعار خفاقة إلى عنان السماء، عليكم بإلقاء نظرة بسيطة على جيوبنا وأعدكم بأنها ستكون عابرة لن تستغرق برهة من الوقت، لأن جيوبنا خاوية حتى من شوية لب أسمر سوبر لزوم القزقزة والترفيه.

وأخيرًا وليس آخرًا لا داعي لأن تقسموا أنكم تبذلون قصارى جهدكم لأسعادنا، إحنا مصدقين وشايفين بعنينا الفارغة ومصدقينكم من غير حلفان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.