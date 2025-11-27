إنتَ بتفتي يا مان

18 حجم الخط

الوزير الساكت عنوان أحد مقالات أستاذي وصديقي الكاتب الصحفي عصام كامل، واصفًا فيه وزير الثقافة بأنه لا طرح طرحًا ولا جمع جمعًا، في إشارة إلى أن الوزارة في عهد سيادته لم تتحرك قيد أُنملة إلى الأمام.. وأنا بدوري أقول لأستاذي إن السيد الوزير لم يعد ساكتًا ولكنه نطق توبيخًا وسخرية عندما زار مؤخرًا أحد قصور الثقافة في أسيوط.

دخل السيد الوزير فوجد قصورًا وخللا إداريًّا وهو أمر مرفوض بشكل قطعي، وموجب للمحاسبة.. رجال قد يكون عمر أحدهم أكبر من عمر السيد الوزير ولديهم أبناء وربما حفدة يقفون أمامه، ويسمعون ما لذ وطاب من السخرية والتوبيخ أمام عدسات كاميرات المحمول، الذي أصبح مؤرخًا وموثقًا وناقلًا للحدث وفاق وسائل الإعلام المعروفة وتفوق عليها في ذلك.

مشهد يتكرر كثيرًا مع كل زيارة وزارية.. زيارة مفاجئة شكلًا، فقصور فتوبيخ و"افتح لنا الكاميرا يا ابني وخد لنا كام فيديو"، ولو كان الأمر على غير الرغبة لمُنِع.

أنا هنا لا أدافع عن التقصير ولا أستثني المقصر من المحاسبة والجزاء، وعلى قدر علمي أنه ليس من بين طرائقها التوبيخ والاستهزاء بالناس، الذين أدهشني صمتهم واستقبالهم للأمر للدرجة التي حسبتهم موتى، إلا واحدا منهم حاول من باب حلاوة الروح مناقشة السيد الوزير، فإذا بالرد -أهو ده فتيّ وإنت بتفتي على فكرة- وهي جملة استنكرها كثيرًا عندما اسمعها من جيل هذه الأيام العجيبة..

ولا بد هنا أن نحمد الله على أن الزيارة لم تسفرعن سقوط ضحايا بأزمة قلبية كما حدث من قبل،

نعم إن هناك خللًا في الهيكل الإداري، ولكن يجب ألا يكون الإصلاح ساريًا على صغاره من الموظفين، ولكن لا بد أن يطال الجميع وفي ظني أن أولى خطواته هي احترام آدمية الناس، وأن يحاسبوا على تقصيرهم بآليات المحاسبة المعترف بها، والمختلة هي الأخرى، والتي لا تطبق على الجميع بنفس درجة الحسم، ولكنها تتنفس ظلمًا من نافذة الخيار والفقوس.

أيها السادة إن الإقلال من البشر واختراق خصوصية آدميتهم ليس حسمًا وقوة إدارة، ورغبة في الإصلاح، وإنما هو يعكس فشلًا ويضيف مشهدًا عبثيًّا آخر إلى حياتنا التي ضجت منا وبنا.

