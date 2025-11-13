فاصل من الكوميديا البلهاء

18 حجم الخط

مع كل انتخابات برلمانية.. إذا بالسماء تمطر كراتين من كل صنف ونوع على حسب قدرة المرشح الشرائية للأصوات، وحاجة الناخب للبيع، والعزف نشازًا على أوتار وجع الحاجة وألم العوز إلا من رحم ربي..

وهم قلة مندسة على المشهد الانتخابي من مرشحين يستترون وراء رغبة حقيقية في التعبير عن الناس ورعاية مصالحهم، كما ينص القسم، وناخبين يعتبرون صوتهم أمانة أو أن لديهم قناعة مؤكدة أن مرشحهم كفء يستحق الدعم والمساندة.



مشاهد الكراتين والمال الذي هو بالملايين وأصوات الناخبين الموتى على عبثيتها إلا أننا وبكل أسف اعتدناها، ولكن هناك بعض المرشحين قرروا التجديد والسير خارج السرب، فأتونا بجديدهم الذي أراه، فاصلًا من الكوميديا البلهاء.



فهذا يقسم بكل الإيمان أنه يحب ناخبيه لدرجة العشق، فترى وجهه وقد نفرت عروقه وعينيه وقد أصابها التبريق مع بعض الحول البسيط، وصوته وقد بُح وأصيب بحشرجة، وكادت روحه أن تصعد إلى بارئها وهويقول بعشقكم، ويقسم ورحمة أبويا بعشقكم، ويزيد عليا الطلاق بعشقكم، وهنا وبما أننا في مسرحية لابد لنا أن نتذكر جملة الزعيم عادل إمام وهو يقول بس يااا خلاص يا سيد، إنت ماصدقت يا سيد..



والسؤال هو سيادة النائب المحتمل بيحلف ليه؟ هل ليقينه أن السامعين غير مصدقين لأيمانه؟ أم هي الدعاية الإنتخابية والتي لا أعتقد أن هذه الأيمان بالعشق الممنوع من شروطها؟



نائب آخر يؤكد وهذه المرة بلا أيمان أن البت لينا بتاعت السفارة الأمريكانية عرضت عليه مليون دولار، كي لا يرقع بالصوت الحياني موافقًا على إحدى المواد التي لا أذكرها في الحقيقة من فرط تركيزي مع المليون دولار الذي رفضها سيادته بكل إباء وشمم..

ونعود للزعيم عادل إمام مرة أخرى ونسأل -ونحن نرسم على وجوهنا بلاهة التصديق- مليون زرار؟! ويؤكد سيادة النائب على أنه لولا مواقفه المزدحمة -ولا موقف القللي- بالاستجوابات وطلبات الإحاطة ما كانت البت لينا عبرته بدولار واحد.

وحتى يبلغ العبث مداه ونصل نحن إلى مرحلة اللامحيص يقوم عروسان بملابس الزفاف وحتى تكتمل فرحتهم بالذهاب إلى لجان الإنتخاب كي يصوتوا.. وإن لم يكن هذا غباءً اصطناعيًا فأنا أتخيل أن المعازيم كانوا يحملون في أيديهم لافتات المرشح بدلا من الشموع والورود، والزفة كانت على أنغام تنتخبوا مين وحبيبكم مين بدلا من اتمختري يا حلوة يا زينة..

والسؤال هي حبكت يعني؟! أم أن الأمر كله الرغبة المحمومة في ركوب تلك الآفة الملعونة المسماة بالترند؟! والسؤال الأهم إذا كانت هذه هي تفاصيل الصورة فكيف سيكون مجلس النواب القادم؟

دا احنا هنشوف أيام عثثثثثثل بالثاء

