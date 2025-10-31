الغباء المشلتت

هناك نوعان من الغباء نوع عادي ونوع مشلتت أكسترا من النوع الفاخر طبقات كده ومورق، ولأن مهنة المذيع أصبحت بلا معايير علمية في اختيار المنتمين لها، بل باتت معملية كتلك التي قام بها حنفي في مسرحية المتزوجون..

ومنذ أن خرجت علينا المذيعة المندهشة من حلق زارا الذي هو من وجه نظر دهشتها يكون دون المستوى، لتقول إن هناك ثلاث فنانات ستقوم واحدة منهن بتقديم حفل افتتاح المتحف الكبير بينهم واحدة متغيبة عن الساحة من سنوات..

ولمجرد أن طُرح على السوشيال ميديا ومن باب التخمين اسم النجمة ذات الموهبة التلقائية فائقة الجودة عبلة كامل. حتى خرجت إحداهن أيضًا لتقول يارب ما تكون هيه أصلها متخلجنه، وهذه الكلمة العجيبة تأتي على شاكلة متفرنجة ومتأمركة وهكذا.. متخلجنه؟!

يعني بتقول إيش فيش وكيفش ويا هلا حضرتِك؟! أم لأنها ترتدي الحجاب والجلباب الواسع العباءة؟! وأحب أن أنوه وأنبه حضرتك أن الجلباب زي مصري أصيل والعباءة هي كلمة قادمة إلينا من اللغة العربية وليس من بلد بعينه خليجي والا بحيري والا الهوى رماه.



ولأنني لا أعرف هذه الأخت صاحبة تلك الكلمة العجيبة -متخلجنه- فوجدتها مذيعة، فإذا بلساني يقول دون عناء التفكير الشغلانة باظت يا جودعان، وكي أعرفها أكثر سألت عنها فأجمع كل من سألتهم على لقب واحد مذيعة المنديل.



نعم إن لكل إنسان مطلق الحرية في التعبير عن رأيه، ولكن عليه أن يكون مسلحًا عند قوله بالثقافة والعلم حتى لا يظهر جاهلًا وغبيًا غباءً مشلتتًا.



إن الفنانة الرائعة المحترمة عبلة كامل ليست متخلجنه يا سيدتي، بل هي مصرية أصيلة يشعر كل من شاهدها بأنها اخته أو أمه هذا على المستوى الإنساني، أما على المستوى الفني فهي ذات موهبة جبارة بمعنى الكلمة، وليس بشهادتي وحدي ولكن بشهادة كبراء الفن أنفسهم.



عبلة كامل هي من تغير من أجلها سيناريو مسلسل هوانم جاردن سيتي، عندما أصيبت في ساقها قبيل التصوير، لا لشيء إلا إيمان مخرج العمل الأستاذ أحمد صقر بموهبتها الفائقة التي لا تعرفينها، وهي التي أصر على وجودها النجم أحمد زكي متفرد الموهبة في فيلمي سواق الهانم وهستيريا، وفي الأخير قدمت عبلة كامل مشهد الاعتداء عليها دون عري أو خدش لحياء المشاهد أو انتهاك لحرمة عينه.



وهي فاطمه كشري التي وقفت أمام صاحب الموهبة الجبارة والثقافة أيضًا النجم نور الشريف، ولم يرها متخلجنه، وهي رزقة في عفاريت السيالة وهي وهي وهي..

عبلة كامل مرحلة من الإبداع في الفن والذي أراك تجهلينها عندما وصفتيها بهذه الكلمة العجيبة متخلنجه، لمجرد أنها مارست حريتها المكفولة في الابتعاد وارتداء الحجاب والجلباب، ولم تتنصل من ابداعاتها ولم تنطق بكلمة إساءة واحدة للفن وأهله.

وبمنطقك هذا وإذا كانت عبلة كامل متخلجنه، فعلينا اعتبار الرائعة الراحلة شادية كذلك متخلجنه، حتى يكتمل مشهد العبث الإعلامي والمهني الذي يدور في دائرة مفرغة من الغباء المشلتت.

