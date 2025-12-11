الحلوانات جاردن

18 حجم الخط

منذ ثلاث سنوات تقريبًا قررت وجارتي أن نأخذ أولادنا في رحلة إلى حديقة الحيوان، والتي كنا ونحن صغارًا نسميها جنية الحلوانات ليس تندرًا أو ظرفًا ولكنه ربما عيبًا في اللسان، وهذا على الأغلب.. كنا يوم ثلاثاء فوجدنا الحديقة فارغة من الزوار إلا قليلًا، وبابها الرئيس مغلقًا وبسؤالنا عن السبب قيل إنه في هذا اليوم من الأسبوع تكون التذكرة بستين جنيهًا على ما أذكر، أما في بقية الأيام فهى بخمسة جنيهات تقريبًا، وأيضًا على ما أذكر، وإن لم تكن السن أثرت بتجاعيدها على الذاكرة.

تمثل هذا الموقف أمامي وأنا أتابع تصريحات السيد وزير الزراعة وفقا لما نشر على موقع مصراوي وغيره من المواقع عن التطوير الحادث الآن في الحديقة، والذي من المفترض الانتهاء منه وبدء التشغيل التجريبي وافتتاحها العام القادم، ولفت نظري في كلام سيادته أن تشغيل الجونينة بالكامل سيكون من خلال القطاع الخاص، لضمان الاستدامة والكفاءة وأن دور الوزارة مسؤولية الإشراف الكامل والرعاية الصحية بالتعاون مع الطب البيطري.

وأتوقف أولًا عند ضمان الاستدامة والكفاءة الذين سيحققهما القطاع الخاص بحسب كلام سيادته، وأسأل هل يعني هذا خلو القطاع الحكومي من ضمانات الاستدامة والأكفاء في الإدارة فلجأنا إلى القطاع الخاص لنحقق ذلك؟!

نعم إن الحديقة أصابها الإهمال لسنوات ونعم إن القطاع الخاص يستطيع القضاء عليه لما يحكمه من نظريات المكسب والخسارة، ولكن ألم يكن بالإمكان إدارة الحديقة بعقلية القطاع الخاص دون أن نتركها له كي يديرها بالكامل، خاصة وأن سيادة الوزير قادم من القطاع المصرفي ويعلم جيدًا كيفية التعامل مع هكذا أمور؟!

وإذا أدارها القطاع الخاص هل سيراعي دخول البسطاء من زوارها الذين كانوا يدخلونها بجنيهات معدودة، وهو مبلغ ضئيل للحقيقة، والذي بالطبع سيزيد إلى أضعاف مضاعفة في حال إدارة القطاع الخاص للحديقة بالكامل؟! وهل هناك محددات متفق عليها لذلك؟

ولماذا لا تكون الإدارة بالشراكة بين القطاع الخاص والوزارة؟! ولماذا تكتفي الوزارة بالإشراف والرعاية البيطرية فقط؟! وما نوعية وشكل وحجم هذا الإشراف؟ وهل أُخذت الضمانات الكافية للحفاظ على الجانب التاريخي للحديقة خاصة أشجارها ومبانيها العريقة؟!

وحتى لا يخرج أحدهم ليقول إنه في أوروبا والدول المتقدمة يحدث ذلك وأنهم يشترون التفاح بالواحدة وليس بالكيلو، أقول له أخبرني عن دخل المواطن هناك وحجم ما يقدم له من خدمات مقابل ما يدفعه هو من ضرائب مع الأخذ في الاعتبار أننا نسينا شكل التفاح من أصله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.