تداول 53 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

18 حجم الخط

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة اليوم الخميس بلغ (8) سفن وتم تداول (53000) طن بضائع و(674) شاحنة و(79) سيارة، فيما شملت حركة الواردات (6000) طن بضائع و(215) شاحنة و(60) سيارة، وشملت حركة الصادرات (47000) طن بضائع و(459) شاحنة و(19) سيارة.

كابلات الكترونية وموصلات كهرباء قادمة من السعودية

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين Alcudia Express والحرية بينما تغادر السفينة INLACO BRIGHT وعلى متنها 33 الف طن متجهة الى اندونيسيا وثلاث سفن هي PELAGOS Express، PRIEDG والحرية.

فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة SCI BOL CHANGAN وعلى متنها 2500 طن كابلات الكترونية وموصلات كهرباء قادمة من السعودية وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس.

حركة السفر والوصول لهيئة موانئ البحر الاحمر

بينما شهد ميناء نويبع تداول (2500) طن بضائع و(149) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين، سينا، سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1300 راكبا بموانيها.

إجراءات طوارئ بالموانئ البحرية

من ناحيته شدد رئيس قطاع النقل البحري، على المواني والهيئات التابعة للنقل البحري كافة بسرعة التنسيق مع الخطوط الملاحية ومالكي السفن كافة للتعامل مع توقعات الأرصاد الجوية.

وأكد على أهمية اتباع تعليمات السلامة في ما يتعلق بغلق المواني وإيقاف الملاحة بأي ميناء ترتفع فيه الأمواج عن الحد المسموح به لضمان سلامة الملاحة البحرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.