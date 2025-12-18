تداول 53 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

الخميس 18 ديسمبر 2025
أعلن المركز الإعلامي لهيئة  موانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة اليوم الخميس بلغ  (8) سفن وتم تداول (53000) طن بضائع و(674) شاحنة و(79) سيارة، فيما شملت حركة الواردات (6000) طن بضائع و(215) شاحنة و(60) سيارة، وشملت حركة الصادرات (47000) طن بضائع و(459) شاحنة و(19) سيارة.

كابلات الكترونية وموصلات كهرباء قادمة من السعودية

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين Alcudia Express والحرية بينما تغادر السفينة INLACO BRIGHT وعلى متنها 33 الف طن متجهة الى اندونيسيا وثلاث سفن هي PELAGOS Express، PRIEDG والحرية.

فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة SCI BOL CHANGAN وعلى متنها 2500 طن كابلات الكترونية وموصلات كهرباء قادمة من السعودية وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس.

حركة السفر والوصول لهيئة موانئ البحر الاحمر

بينما شهد ميناء نويبع تداول (2500) طن بضائع و(149) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين، سينا، سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1300 راكبا بموانيها. 

إجراءات طوارئ بالموانئ البحرية

من ناحيته شدد رئيس قطاع النقل البحري، على المواني والهيئات التابعة للنقل البحري كافة بسرعة التنسيق مع الخطوط الملاحية ومالكي السفن كافة للتعامل مع توقعات الأرصاد الجوية. 

وأكد على أهمية اتباع تعليمات السلامة في ما يتعلق بغلق المواني وإيقاف الملاحة بأي ميناء ترتفع فيه الأمواج عن الحد المسموح به لضمان سلامة الملاحة البحرية.

