ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجهين البحري والقبلي

قطار
قطار
اعتذرت  الهيئة القومية للسكك الحديدية للركاب عن تأخيرات القطارات، اليوم الأربعاء، والناتجة عن أعمال الصيانة الدورية للقضبان، وبسبب بعض التحديات نتيجة الشبورة المائية في الصباح. 

ارتفاع تأخيرات القطارات اليوم

وتوقعت الهيئة القومية للسكك الحديدية ارتفاع تأخيرات القطارات، اليوم، على الوجهين البحري والقبلي، حيث تابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز الـ"إي تي سي"، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

تأخيرات خطوط السكك الحديدية اليوم 

وجاءت التأخيرات كالتالي:

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية: 

متوسط تأخيرات القطارات 20 دقيقة. 

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي: متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

 القاهرة / أسيوط 60 دقيقة.

 أسيوط / أسوان 60 دقيقة.

ثالثًا: 

خط بنها / بورسعيد: متوسط تأخيرات القطارات ٩٠ دقيقة.

رابعًا: خط طنطا / المنصورة / دمياط:

 متوسط تأخيرات القطارات 45  دقيقة.

خط قلين /كفر الشيخ 75 دقيقة 

تحديات متواصلة تواجه قطاع السكك الحديدية في مصر

وتأتي هذه التأخيرات في سياق تحديات متواصلة تواجه قطاع السكك الحديدية في مصر، حيث تُعدّ مشكلة تأخر القطارات من القضايا المزمنة التي تؤرق الركاب وتتطلب حلولًا جذرية. 

ورغم الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير هذا المرفق الحيوي، والتي تشمل مشروعات تحديث الإشارات وتوريد قطارات وعربات جديدة، إلا أن تداعيات عقود من الإهمال والتقادم لا تزال تلقي بظلالها على انتظام حركة القطارات.  

وتتسبب هذه التأخيرات في إرباك جداول الركاب اليومية، وتؤثر سلبًا على مواعيد العمل والدراسة، مما يثير استياءً واسعًا بين مستخدمي القطارات الذين يعتمدون عليها كوسيلة نقل أساسية.  

