الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

إسقاط الجنسية عن 3 مواطنين الأبرز، رئيس الوزراء يصدر 21 قرارا جديدا

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو
18 حجم الخط

نشرت  الجريدة الرسمية في عددها رقم 51، الصادر اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025، 21 قرارًا جديدًا لمجلس الوزراء ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إسقاط الجنسية المصرية من 3 مواطنين، وتخصيص قطع أرض من أملاك الدولة الخاصة بالمجان، لصالح إقامة بعض المشروعات 

الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنيين مصريين


-3 قرارات جديدة لمجلس الوزراء، بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن ماركو معوض سلامة عبد المسيح، مواليد الفيوم 1986، وعلي حسن عبد العزيز عبد المعطي مرعي، مواليد الغربية 1991، وذلك لإلتحاقهما بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على إذن مسبق.
والموافقة على  إسقاط الجنسية المصرية عن علياء ضياء أحمد محمد المغازي، مواليد المنيا 1988، وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إنذار سابق.

 

قرارات جديدة لرئيس الوزراء


قرارات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة يحي حلوان بالقاهرة، بالمجان لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية.
-وتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بحي المعصرة بالقاهرة، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية.
-وقرار تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بقرية الصفيحة التابعو لمركز ومدينة طهطا بسوهاج، بالمجان، لصالح الشركة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.
-وقرار تخصيص أرض من أملاك الدولة الخاصة بمدينة أبو زنيممة محافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية.
-وقرار تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بزمام قرية دوش التابعة لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، بالمجان، لصالح التربية والتعليم.
-وقرار تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة زمام قرية الحريدية التابعة لمركز ومدينة المراغة بمحافظة سوهاج، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم.
-وقرار تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بزمام قرية السرو التابعة لمركز ومدينة السرو بمحافظة دمياط، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية.
-وقرار تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح جهاز المخابرات العامة.
-وقرار تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمدينة شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح وزارة التضامن الاجتماعي.

رئيس الوزراء يصدر قرارات جديدة اليوم


-وقرار تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمدينة شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح جهاز تعمير سيناء.
-وقرار تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمنطقة الشلوفة بمدينة السويش محافظة السويس، لصالح الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية.
-وقرار تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة زمام قرية الكلح شرق التابعة لمركز ومدينة إدفو بمحافظة أسوان، بالمجان، لصالح هيئة الإسعاف المصرية.
-وقرار تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بزمام قرية مرزوق التابعة لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، بالمجانـ لصالح الهيئة القومة للبريد.
-وقرار تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح وزارة التضامن الاجتماعي.
-وقرار تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمنطقة الشاليهات القديمة بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح جهاز المخابرات العامة.
-وقرار تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة زمام قرية كفر الجمالة بمركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، بالمخان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.
-وقرار تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بحي المعصرة محافظة القاهرة، بالمجان، لصالح مديرية الشئون الصحية.
-وقرار تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصةبمنطقة الكيلو 9 بمدينة مرسى مطروح بمحافظة مطروح، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة.


 

رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة اليوم

رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات مهمة اليوم

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية قرارات رئيس الوزراء قرارات رئيس الوزراء الجديده قرارات رئيس الوزراء الجديدة اليوم اسقاط الجنسية المصرية أملاك الدولة الخاصة

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة اليوم

رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات مهمة اليوم

منها الاستيلاء على أراضٍ وعقارات، رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات مهمة اليوم

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات مهمة اليوم

الأكثر قراءة

القنوات الناقلة وموعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025

موعد مباراة السعودية والإمارات على برونزية كأس العرب والقنوات الناقلة

كأس عاصمة مصر، موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

د.مصطفى مدبولي يكتب: الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح.. كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟

تشكيل الأردن المتوقع ضد المغرب في نهائي كأس العرب

"الست" خارج الصورة

سد النهضة وتسوية الأزمة السودانية تتصدران قمة السيسي والبرهان اليوم بالقاهرة

يحمل هوية الفراعنة، محمد صلاح يخوض أمم أفريقيا بحذاء "الملك المصري"

خدمات

المزيد

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تعرف على أسعار الخردة في الأسواق مساء اليوم الأربعاء

67.31 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في اليوم العالمي للغة العربية، 12 آية تؤكد شرف وعلو منزلة لغة الضاد

تفسير رؤيا البيت القديم في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم

أفضل أدعية الرزق بعد صلاة الفجر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads