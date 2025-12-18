إسقاط الجنسية عن 3 مواطنين الأبرز، رئيس الوزراء يصدر 21 قرارا جديدا

18 حجم الخط

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 51، الصادر اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025، 21 قرارًا جديدًا لمجلس الوزراء ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إسقاط الجنسية المصرية من 3 مواطنين، وتخصيص قطع أرض من أملاك الدولة الخاصة بالمجان، لصالح إقامة بعض المشروعات

الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنيين مصريين



-3 قرارات جديدة لمجلس الوزراء، بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن ماركو معوض سلامة عبد المسيح، مواليد الفيوم 1986، وعلي حسن عبد العزيز عبد المعطي مرعي، مواليد الغربية 1991، وذلك لإلتحاقهما بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على إذن مسبق.

والموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن علياء ضياء أحمد محمد المغازي، مواليد المنيا 1988، وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إنذار سابق.

قرارات جديدة لرئيس الوزراء



-وقرارات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة يحي حلوان بالقاهرة، بالمجان لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

-وتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بحي المعصرة بالقاهرة، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

-وقرار تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بقرية الصفيحة التابعو لمركز ومدينة طهطا بسوهاج، بالمجان، لصالح الشركة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.

-وقرار تخصيص أرض من أملاك الدولة الخاصة بمدينة أبو زنيممة محافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

-وقرار تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بزمام قرية دوش التابعة لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، بالمجان، لصالح التربية والتعليم.

-وقرار تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة زمام قرية الحريدية التابعة لمركز ومدينة المراغة بمحافظة سوهاج، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم.

-وقرار تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بزمام قرية السرو التابعة لمركز ومدينة السرو بمحافظة دمياط، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

-وقرار تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح جهاز المخابرات العامة.

-وقرار تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمدينة شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح وزارة التضامن الاجتماعي.

رئيس الوزراء يصدر قرارات جديدة اليوم



-وقرار تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمدينة شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح جهاز تعمير سيناء.

-وقرار تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمنطقة الشلوفة بمدينة السويش محافظة السويس، لصالح الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية.

-وقرار تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة زمام قرية الكلح شرق التابعة لمركز ومدينة إدفو بمحافظة أسوان، بالمجان، لصالح هيئة الإسعاف المصرية.

-وقرار تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بزمام قرية مرزوق التابعة لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، بالمجانـ لصالح الهيئة القومة للبريد.

-وقرار تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح وزارة التضامن الاجتماعي.

-وقرار تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمنطقة الشاليهات القديمة بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح جهاز المخابرات العامة.

-وقرار تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة زمام قرية كفر الجمالة بمركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، بالمخان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

-وقرار تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بحي المعصرة محافظة القاهرة، بالمجان، لصالح مديرية الشئون الصحية.

-وقرار تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصةبمنطقة الكيلو 9 بمدينة مرسى مطروح بمحافظة مطروح، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.