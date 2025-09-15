منها إسقاط الجنسية ومد فترة تقنين أوضاع اللاجئين، 4 قرارات جديدة لرئيس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 37 (تابع)، الصادر في 11 سبتمبر 2025، 4 قرارات جديدة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن 3 مصريين، ومد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غيـر شـرعية، وبنقل تبعية ميناء أبو طرطور التعدينى.

- قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2025، بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن ثلاث مصريين، وهم (أكرم أحمد محمد أحمد السماك- مواليد ٣/٨/١٩٧٩، وياسين أكرم أحمد محمد أحمد السماك- مواليد ١٣/٥/٢٠٠٣، وعلى أكرم أحمد محمد أحمد السماك- مواليد ١٠/١١/٢٠٠٩) وذلك لتجنسهم بالجنسية الأجنبية دون الحصول على إذن مُسبق.

-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3175 لسنة 2025، بمد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غيـر شـرعية المنصوص عليها بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم 3326 لـسنة 2023، والمشار إليه والسابق مدها بموجب قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 4313 لـسنة 2023، 1050 و3004 لسنة 2024 المشار إليهم، وذلك لمدة عام إضافى.

-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3176 لسنة 2025، بنقل تبعية ميناء أبو طرطور التعدينى، بما عليه من منشآت من الهيئة العامـة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية إلى الهيئة العامة لموانىء البحر الأحمر، وتؤول إلى الهيئة العامة لموانىء البحر الأحمر كافة الحقـوق المتعلقـة بالميناء وتتحمل بكافة الالتزامات المترتبة عليه، وتكون لها الولاية الكاملة على كافة الأنـشطة الواقعة داخل الميناء.

-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3177 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.





