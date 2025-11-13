منها الاستيلاء على أراضٍ وعقارات، رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات مهمة اليوم

18 حجم الخط

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 46، الصادر اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025، 4 قرارات مهمة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن الاستيلاء على أراضي وعقارات استكمال الخط الثانى للقطار الكهربائي السريع (6 أكتوبر- الأقصر- أسوان- أبو سمبل)، وإنشاء المرحلة الرابعة من الخط الرابع لمترو الأنفاق، وندب عدد من القضاة للعمل بمكتب شئون أمن الدولة.

وجاءت القرارات كالتالي:

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3278 لسنة 2025، بشأن اعتبار مشروع استعدال طريق الصعيد الصحراوى الغربى بمنطقة الواسطى بمحافظة بنى سويف بطول حوالى (4) كيلو مترات لزوم استكمال الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع (6 أكتوبر- الأقصر- أسوان- أبو سمبل)، من أعمال المنفعة العامة.

ويستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى، على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشف المرفقين.

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3545 لسنة 2025، باعتبار مشروع إنشاء المرحلة الرابعة من الخط الرابع لمترو الأنفاق، والذى يمتد من موقع ورشة العمرة الجسيمة شمال تقاطع الطريق الدائرى مع طريق القاهرة/ السويس، حتى الربط مع محطة مطار العاصمة بخط القطار الكهربائى الخفيف بالعاصمة الإدارية بمساره، ومرافقه، وجميع منشآته من محطات للركاب بما تحتويه من منشآت لخدمة الجماهير، ومحطات القوى الكهربائية والضغط العالى، وأى منشآت أخرى يحتاجها المشروع، من أعمال المنفعة العامة.

ويستولى بطريق التنفيذ المباشر، لصالح الهيئة القومية للأنفاق، على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشف وكروت الوصف المرفقة.

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3547 لسنة 2025، باعتبار مشروع توسعة شارع النقل والهندسة شارع (38) سابقًا، ليصبح (30) مترًا كطريق عرضى من محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة.

ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4065 لسنة 2025، بشأن تجديد ندب القاضى حازم عبد الشافى أبو بكر محمد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، للعمل رئيسًا لمكتب شئون أمن الدولة، لمدة سنة اعتبارًا من 1 /10 /2025 حتى 30 /9/ 2026 (طول الوقت).

ثانيًا: تجديد ندب 5 قضاة رؤساء بمحاكم الاستئناف، للعمل أعضاء بمكتب شئون أمن الدولة لمدة ستة أشهر، اعتبارًا من 1 /10/ 2025، حتى 31 /3/ 2026 (طول الوقت)

