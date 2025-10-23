رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات مهمة اليوم

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 43، الصادر في 23 أكتوبر 2025، 7 قرارات لرئيس الوزراء ولمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن الاستيلاء على أراضي وعقارات لتنفيذ المرحلة الثانية من الخط الرابع للمترو وتنفيذ مشروع الخط السادس للمترو، وسحب الجنسية من مصريين.

وجاءت القرارات كالتالي:

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2803 لسنة 2025، باعتبار إنشاء المرحلة الثانية من الخط الرابع لمترو الأنفاق، التى تمتد من محطة الفسطاط حتى موقع ورشة العمرة الجسيمة شمال تقاطع الطريق الدائرى مع طريق القاهرة/ السويس بمحافظة القاهرة، بمساره، ومرافقه، وجميع منشآته من محطات للركاب بما تحتويه من منشآت لخدمة الجماهير، ومحطات القوى الكهربائية والضغط العالى، وأى منشآت أخرى يحتاجها المشروع، من أعمال المنفعة العامة.



ويستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق، على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشف وكارتى الوصف.



-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3263 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 4800 متر مربع ضمن منطقة علم الروم بمدينة مرسى مطروح بمحافظة مطروح، بالمجان، لصالح وزارة الصحة والسكان، لإقامة معهد فنى صحى.



-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3283 لسنة 2025، باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الشهيد كامل يحيى كامل عقل الابتدائية، الكائن بحوض داير الناحية رقم (14) قسم أول- قرية البرانية- مركز أشمون محافظة المنوفية، من أعمال المنفعة العامة. ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار.



- قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقم 3544 لسنة 2025، وينص على أن "يُضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 3507 لسنة 2024، بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق بنطاق محافظة القاهرة، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف.

ويستولى بطريق التنفيذ المباشر، لصالح الهيئة القومية للأنفاق، على مسطحات الأراضى والعقارات.

قرار جديد بشأن بحيرة ناصر وإسقاط الجنسية عن مصريين

-قـرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3732 لسنة 2025، بشأن بشأن اللجنة التنسيقية الدائمة للترخيص بممارسة الأنشطة ببحيرة ناصر وشواطئها ومنافعها، حيث يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 990 لسنة 2023، المشار إليه النص الآتى:



"تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وبحد أدنى مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وتصدر توصياتها بموافقة أغلبية أعضائها، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وللجنة أن تدعو لحضور جلساتها من ترى ضرورة حضوره من ممثلى الوزارات والجهات المعنية أو من ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود. ويجوز فى أحوال الضرورة التى يقدرها رئيس اللجنة عقد اجتماع اللجنة باستخدام إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة"



-قرار مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2025، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن إبراهيم عونى إبراهيم عبد المنعم، من مواليد القليوبية بتاريخ 13/8/1999، وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق".



-قرار مجلس الوزراء رقم 69 لسنة 2025، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن كارلوس لوسى وليم لوسى، من مواليد سوهاج بتاريخ 1/10/1999، وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق.





