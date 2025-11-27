رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات مهمة اليوم

18 حجم الخط

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 48، الصادر اليوم الخميس في 27 نوفمبر 2025، 6 قرارات مهمة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تخصيص بعض أراضي أملاك الدولة الخاصة لعمل مشروعات، والاستيلاء على أراضي لتنفيذ مشروع إنشاء الخط الثالث للقطار الكهربائي السريع (قنا- سفاجا- الغردقة)، ومشروع “ازدواج خط سكة حديد المنصورة/ دمياط فى نطاق محافظتى الدقهلية ودمياط”.

قرار رئيس الوزراء رقـم 3581 لسنـة 2025، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، تبرع المواطن محمد أحمد عبد القوى أبو الليل، بمساحة 2187 مترا مربعا زمام عزبة الحكيم ناحية قرية سدس، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا بمحافظة بنى سويف، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لإقامة مدرسة إعدادية. وقرار رئيس الوزراء رقـم 3582 لسنـة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 280 مترا مربعا، ضمن منطقة علم الروم بمدينة مرسى مطروح بمحافظة مطروح، بالمجان، لصالح مديرية الأوقاف بالمحافظة لتوفيق وضع مسجد أبو عبيدة بن الجراح المقام عليها. وقرار رئيس الوزراء رقـم 3583 لسنـة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 103 أمتار مربع زمام قرية ميت القرشى، ناحية قرية ميت الفرماوى، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بإيجار اسمى مقداره خمسة جنيهات، لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكتب بريد. وقرار رئيس الوزراء رقـم 3584 لسنـة 2025، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 399 متر مربع، زمام قرية مرزوق، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد، بالمجان، لصالح منطقة الوادى الجديد الأزهرية لتوسعة المعهد الأزهرى بمرزوق. وقرار رئيس الوزراء رقـم 3891 لسنـة 2025، باعتبار مشروع إنشاء الخط الثالث للقطار الكهربائى السريع (قنا- سفاجا- الغردقة)، الذى يمتد فى المسافة من قنا حتى مدينة الغردقة مرورًا بسفاجا وسهل حشيش بنطاق محافظتى قنا والبحر الأحمر بمساره، ومرافقه، وجميع منشآته من محطات للركاب بما تحتويه من منشآت لخدمة الجماهير، ومحطات القوى الكهربائية والضغط العالى، وورش للعمرة، ونقاط خدمة الصيانة، ووحدات التحكم المركزى، وأى منشآت أخرى يحتاجها المشروع، من أعمال المنفعة العامة، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشف وكروت الوصف المرفقة.

ويُنهى تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية، واللازمة لتنفيذ المشروع، والموضح بيانها، ومساحتها، وملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشف وكروت الوصف المرفقة، ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق. وقرار رئيس الوزراء رقـم 3892 لسنـة 2025، بشأن استبدال بنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3276 لسنة 2025 المشار إليه النص الآتى: "يستولى بطريق التنفيذ المباشر، لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع "ازدواج خط سكة حديد المنصورة/ دمياط فى نطاق محافظتى الدقهلية ودمياط"، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة".





